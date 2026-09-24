Altın fiyatları canlı 24 Eylül 2026. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu?

ABD'de ekonomik aktivitenin gücünü koruduğuna işaret eden veriler ve Orta Doğu'da enerji arzına yönelik risklerin uzayabileceğine yönelik endişelerle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaşmaya devam edebileceği tahminleri, yükselen tahvil faizleri ve dolar endeksi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Analistler, ABD'de ekonomi güçlü kalırken enerji faturasının yükselmesinin Fed'i şahin kanada doğru ittiğini belirterek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın gelecek ay politika faizini 25 baz puan artırma ihtimalinin yüzde 70'e yükseldiğini kaydetti.

ABD ve Çin arasında kasım ayında sona erecek Busan mutabakatının 10 Ocak'a kadar uzatılması da dolar endeksinin 100 seviyesinin üzerinde tutunmasına neden oluyor.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin izleneceğini ifade eden analistler, yurt dışında ise ABD'de cari işlemler dengesi, inşaat izinleri ve yeni konut satışlarının takip edileceğini belirtti.