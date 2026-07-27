Altın fiyatları canlı 27 Temmuz: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününde yatırımcılar tarafından yakından sorgulanmaya başladı. ABD ve İran arasındaki çatışmaların durmasıyla birlikte altın fiyatları haftaya olumlu bir şekilde başladı ve yükselişe geçti. Gram altın savaş geriliminin sona ermesiyle birlikte güne 6 bin 228 liradan başladı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 27 Temmuz gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum.