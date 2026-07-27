Altın fiyatları canlı 27 Temmuz: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum
27.07.2026 08:30
Altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününde yatırımcılar tarafından yakından sorgulanmaya başladı. ABD ve İran arasındaki çatışmaların durmasıyla birlikte altın fiyatları haftaya olumlu bir şekilde başladı ve yükselişe geçti. Gram altın savaş geriliminin sona ermesiyle birlikte güne 6 bin 228 liradan başladı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 27 Temmuz gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum.
Altın fiyatlarında güncel son durum, 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü itibarıyla yatırımcılar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Bugün açılışını 6 bin 228 lira seviyesinde yapan gram altın yükseliş yönünde seyrediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 27 Temmuz canlı gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları.
GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Gram altın alış: 6.227,83
Gram altın satış: 6.228,81
ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Çeyrek altın alış: 10.145,00
Çeyrek altın satış: 10.199,00
ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI
Ons altın alış: 4.092,46
Ons altın satış: 4.093,01
YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Yarım altın alış: 20.292,00
Yarım altın satış: 20.414,00
TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Tam altın alış: 39.435,06
Tam altın satış: 40.213,95
CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Cumhuriyet altını alış: 40.457,00
Cumhuriyet altını satış: 40.639,00