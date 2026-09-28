Altın fiyatları canlı 28 Eylül 2026. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında son durum yatırımcılar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Cuma günü gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,39 artışla 6 bin 745 liradan tamamlamıştı. Peki, altın fiyatlarında bugün son durum ne? 28 Eylül gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar?