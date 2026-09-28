Altın fiyatları canlı 28 Eylül 2026. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu?
28.09.2026 10:27
Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarındaki son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nın trafiğe açılması için sunduğu 7 günlük
Altın fiyatlarında son durum yatırımcılar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Cuma günü gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,39 artışla 6 bin 745 liradan tamamlamıştı. Peki, altın fiyatlarında bugün son durum ne? 28 Eylül gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar?
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?
Güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,6 azalışla 6 bin 572 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 780 liradan, Cumhuriyet altını 42 bin 940 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, yüzde 2,6 düşüşle 4 bin 173 dolardan işlem görüyor.
JEOPLOTİK GERİLİM FİYATLARI BASKILIYOR
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nın trafiğe açılması için sunduğu 7 günlük ateşkes teklifini reddetmesiyle artan jeopolitik gerilim, varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor.
Trump'ın açıklamasının ardından ABD ile İran arasında yakın zamanda ateşkes sağlanacağına yönelik beklentilerin zayıflamasıyla petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti.
Orta Doğu'daki enerji arzı riskleri ve ABD'deki güçlü makroekonomik göstergeler, enflasyon endişelerini artırırken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin duruşunu sürdüreceğine yönelik öngörülerle dolara talep artıyor ve altın fiyatları üzerinde satış baskısı öne çıkıyor.