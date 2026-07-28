Altın fiyatları canlı 28 Temmuz: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış satış fiyatları

Altın fiyatları, haftanın ikinci işlem gününde yatırımcıların odak noktasında yer almaya devam diyor. ABD ve İran arasındaki çatışmaların durmasıyla birlikte altın fiyatları dün haftaya olumlu bir şekilde başlamış ve yükselişe geçmişti. Fed'in faiz artırmasına yönelik endişelerin artmasıyla ise altın fiyatları bugün tekrardan düşüşe geçti. Dün açılışını 6 bin 221 liradan yapan gram altın güne 6 bin 209 liradan başladı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 28 Temmuz gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum.