Altın fiyatları canlı 28 Temmuz: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış satış fiyatları
28.07.2026 09:56
Altın fiyatları, haftanın ikinci işlem gününde yatırımcıların odak noktasında yer almaya devam diyor. ABD ve İran arasındaki çatışmaların durmasıyla birlikte altın fiyatları dün haftaya olumlu bir şekilde başlamış ve yükselişe geçmişti. Fed'in faiz artırmasına yönelik endişelerin artmasıyla ise altın fiyatları bugün tekrardan düşüşe geçti. Dün açılışını 6 bin 221 liradan yapan gram altın güne 6 bin 209 liradan başladı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 28 Temmuz gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum.
Altın fiyatlarında güncel son durum, 28 Temmuz 2026 Salı günü itibarıyla yatırımcılar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Bugün açılışını 6 bin 209 lira seviyesinde yapan gram altın düşüş yönünde seyrediyor. Fed'in yarın açıklayacağı faiz kararıyla birlikte altında yön tayini belli olacak. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 28 Temmuz canlı gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları.
GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Gram altın alış: 6.167,47
Gram altın satış: 6.168,38
ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Çeyrek altın alış: 10.010,00
Çeyrek altın satış: 10.080,00
ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI
Ons altın alış: 4.048,72
Ons altın satış: 4.049,27
YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Yarım altın alış: 20.023,00
Yarım altın satış: 20.163,00
TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Tam altın alış: 39.530,02
Tam altın satış: 40.310,69
CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Cumhuriyet altını alış: 39.894,00
Cumhuriyet altını satış: 40.118,00