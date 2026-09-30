Altın fiyatları canlı 30 Eylül 2026. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu?

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler, petrol fiyatları ve tahvil piyasasında görülen hareketler varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Dün yüzde 5,30 ile 2007'den bu yana en yüksek seviyeyi gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 5,24'te dengelendi. ABD'nin 30 yıllık tahvil faizi yüzde 5,62 ile 2002'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, ABD'nin 30 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 5,56 seviyesine geriledi.

Dün yüzde 4,97 ile Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyeyi gören ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi ise bugün yüzde 4,90'da dengelendi.

Jeopolitik tarafta ise ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yaptırımların hafifletilmesine yönelik bir adım atmaya hazır olduğu yönündeki haberleri reddetmesiyle kasım vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 artışla 103,1 seviyesinde seyrediyor.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rezai, ABD Başkanı Donald Trump’ı hedef alarak, "Trump ne müzakere yapabiliyor ne de savaşabiliyor." dedi.