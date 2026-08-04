Altın fiyatları canlı 4 Ağustos: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış satış fiyatları
04.08.2026 09:47
Altın fiyatları, haftanın ikinci işlem gününde yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Fed'in faizi sabit bırakması ve ileri dönemdeki gidişatın belirsiz olması nedeniyle altın fiyatları dalgalı seyrini sürdürüyor. Dün açılışını 6 bin 226 liradan yapan gram altın bugün güne 6 bin 194 liradan başladı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 4 Ağustos gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum.
Altın fiyatlarında güncel son durum, 4 Ağustos 2026 Salı günü itibarıyla yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Bugün açılışını 6 bin 194 lira seviyesinde yapan gram altın yükseliş yönünde seyrediyor. Fed'in geçtiğimiz hafta açıkladığı faiz kararıyla birlikte altında yön tayini hala belirsizliğini koruyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 4 Ağustos canlı gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları.
GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Gram altın alış: 6.213,67
Gram altın satış: 6.214,55
ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Çeyrek altın alış: 10.049,00
Çeyrek altın satış: 10.127,00
ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI
Ons altın alış: 4.056,89
Ons altın satış: 4.057,49
YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Yarım altın alış: 20.092,00
Yarım altın satış: 20.248,00
TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Tam altın alış: 39.217,70
Tam altın satış: 40.000,97
CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Cumhuriyet altını alış: 40.061,00
Cumhuriyet altını satış: 40.335,00