Altın fiyatları canlı 4 Ağustos: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış satış fiyatları

Altın fiyatları, haftanın ikinci işlem gününde yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Fed'in faizi sabit bırakması ve ileri dönemdeki gidişatın belirsiz olması nedeniyle altın fiyatları dalgalı seyrini sürdürüyor. Dün açılışını 6 bin 226 liradan yapan gram altın bugün güne 6 bin 194 liradan başladı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 4 Ağustos gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum.