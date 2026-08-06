Altın fiyatları canlı 6 Ağustos: Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları, haftanın dördüncü işlem gününde sabah saatlerinden itibaren yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. ABD ve İran arasındaki gerilimin duraksaması ve Hürmüz koridorunun açılmasıyla birlikte altın fiyatlarında adeta ralli başladı. Dün açılışını 6 bin 233 liradan yapan gram altın bugün güne 6 bin 497 liradan başladı. 2 günde yüzde 6'ya yakında yükseliş yaşayan gram altının güncel fiyatı merak ediliyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 6 Ağustos gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum.