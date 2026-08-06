Altın fiyatları canlı 6 Ağustos: Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum
06.08.2026 08:44
Altın fiyatları, haftanın dördüncü işlem gününde sabah saatlerinden itibaren yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. ABD ve İran arasındaki gerilimin duraksaması ve Hürmüz koridorunun açılmasıyla birlikte altın fiyatlarında adeta ralli başladı. Dün açılışını 6 bin 233 liradan yapan gram altın bugün güne 6 bin 497 liradan başladı. 2 günde yüzde 6'ya yakında yükseliş yaşayan gram altının güncel fiyatı merak ediliyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 6 Ağustos gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum.
Altın fiyatlarında güncel son durum, 6 Ağustos 2026 Perşembe günü itibarıyla yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Bugün açılışını 6 bin 497 lira seviyesinde yapan gram altın yükseliş yönünde seyrederek yatırımcılarının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Dünden bugüne yüzde 6'lık bir yükseliş yaşayan altın fiyatlarında bundan sonra nasıl ilerleme olacağı merak ediliyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 6 Ağustos canlı gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları.
GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Gram altın alış: 6.6.514,26
Gram altın satış: 6.515,21
ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Çeyrek altın alış: 10.420,00
Çeyrek altın satış: 10.598,00
ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI
Ons altın alış: 4.249,15
Ons altın satış: 4.249,70
YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Yarım altın alış: 20.839,00
Yarım altın satış: 21.176,00
TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Tam altın alış: 40.877,52
Tam altın satış: 41.683,93
CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Cumhuriyet altını alış: 41.512,00
Cumhuriyet altını satış: 42.237,00