Altın fiyatları canlı 8 Eylül 2026: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında son durum yatırımcılar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Dün ons altındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,53 azalışla 6 bin 860 liradan tamamlamıştı. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? 8 Eylül gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar?