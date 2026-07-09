NTV

Altın fiyatları canlı 9 Temmuz: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum

09.07.2026 08:32

Burak Taşçı

Google'da NTV'yi tercih et

Altın fiyatları, haftanın dördüncü işlem gününde yatırımcılar ve yastık altı birikim yapan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. NATO Zirvesi sonrasında yaptığı açıklamalarla ABD-İran arasındaki gerilimi tırmandıran Donald Trump, altın fiyatlarının dalgalanmasına da neden oldu. Yeniden düşüş eğilimine geçen gram altın dün güne yükselişle başlamıştı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 9 Temmuz gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum.

Altın fiyatları canlı 9 Temmuz: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum
iStockPhoto

Altın fiyatlarında güncel son durum, 9 Temmuz 2026 Perşembe günü itibarıyla yatırımcılar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Bugün açılışını 6 bin 139 lira seviyesinde yapan gram altın şuan 6 bin 131 lira bandında seyrediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 9 Temmuz canlı gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları.

GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI 1
iStockPhoto

GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Gram altın alış: 6.128,49

 

Gram altın satış: 6.129,32

ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI 2
iStockPhoto

ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Çeyrek altın alış: 10.018,00

 

Çeyrek altın satış: 10.107,00

ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI 3
iStockPhoto

ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI

Ons altın alış: 4.068,47

 

Ons altın satış: 4.069,11

YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI 4
iStockPhoto

YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Yarım altın alış: 20.030,00

 

Yarım altın satış: 20.196,00

TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI 5
iStockPhoto

TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Tam altın alış: 39.312,39

 

Tam altın satış: 40.088,76

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI 6
iStockPhoto

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Cumhuriyet altını alış: 39.924,00

 

Cumhuriyet altını satış: 40.193,00

 

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN