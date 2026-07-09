Altın fiyatları canlı 9 Temmuz: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları, haftanın dördüncü işlem gününde yatırımcılar ve yastık altı birikim yapan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. NATO Zirvesi sonrasında yaptığı açıklamalarla ABD-İran arasındaki gerilimi tırmandıran Donald Trump, altın fiyatlarının dalgalanmasına da neden oldu. Yeniden düşüş eğilimine geçen gram altın dün güne yükselişle başlamıştı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 9 Temmuz gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum.