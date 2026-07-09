Altın fiyatları canlı 9 Temmuz: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum
09.07.2026 08:32
Altın fiyatları, haftanın dördüncü işlem gününde yatırımcılar ve yastık altı birikim yapan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. NATO Zirvesi sonrasında yaptığı açıklamalarla ABD-İran arasındaki gerilimi tırmandıran Donald Trump, altın fiyatlarının dalgalanmasına da neden oldu. Yeniden düşüş eğilimine geçen gram altın dün güne yükselişle başlamıştı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 9 Temmuz gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum.
Altın fiyatlarında güncel son durum, 9 Temmuz 2026 Perşembe günü itibarıyla yatırımcılar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Bugün açılışını 6 bin 139 lira seviyesinde yapan gram altın şuan 6 bin 131 lira bandında seyrediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 9 Temmuz canlı gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları.
GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Gram altın alış: 6.128,49
Gram altın satış: 6.129,32
ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Çeyrek altın alış: 10.018,00
Çeyrek altın satış: 10.107,00
ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI
Ons altın alış: 4.068,47
Ons altın satış: 4.069,11
YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Yarım altın alış: 20.030,00
Yarım altın satış: 20.196,00
TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Tam altın alış: 39.312,39
Tam altın satış: 40.088,76
CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Cumhuriyet altını alış: 39.924,00
Cumhuriyet altını satış: 40.193,00