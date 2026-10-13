Altın fiyatları canlı grafik 13 Ekim 2026: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar?

Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor.

Dün ons altındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 6 bin 615 liradan tamamlamıştı. Peki, gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 13 Ekim 2026 Salı günü canlı altın fiyatları.