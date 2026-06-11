Altın fiyatları ne kadar oldu? 11 Haziran 2026 gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarında son durum

11.06.2026 08:28

Burak Taşçı

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Altın fiyatlarında güncel son durum yatırımcıların odak noktasında yer alıyor. Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik ve jeopolitik gelişmeler altın fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Son dönemde özellikle ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde seyretmesi, Fed'in faiz politikasına dair belirsizlikler ve ABD-İran hattında tırmanan gerilim piyasaları adeta yangın yerine çevirdi. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 11 Haziran 2026 gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarında son durum.

Altın fiyatları ne kadar oldu? 11 Haziran 2026 gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarında son durum
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Altın fiyatları, haftanın dördüncü işlem gününde yatırımcılar ve altın birikimi yapan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. ABD-İran arasında yaşanan gerilim nedeniyle düşüş eğilimini sürdüren altın fiyatları, bugün yeniden düşüşle güne başladı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 11 Haziran canlı gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve tam altın alış-satış fiyatları.

GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI 1
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GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Gram altın alış: 6.057,86

 

Gram altın satış: 6.058,72

ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI 2
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ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Çeyrek altın alış: 9.966,00

 

Çeyrek altın satış: 10.109,00

ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI 3
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ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI

Ons altın alış: 4.076,54

 

Ons altın satış: 4.077,13

YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI 4
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YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Yarım altın alış: 19.914,00

 

Yarım altın satış: 20.171,00

TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI 5
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TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Tam altın alış: 40.052,96

 

Tam altın satış: 40.843,05

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI 6
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CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Cumhuriyet altını alış: 39.745,00

 

Cumhuriyet altını satış: 40.290,00

 

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