Altın fiyatları ne kadar oldu? 11 Haziran 2026 gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatlarında güncel son durum yatırımcıların odak noktasında yer alıyor. Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik ve jeopolitik gelişmeler altın fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Son dönemde özellikle ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde seyretmesi, Fed'in faiz politikasına dair belirsizlikler ve ABD-İran hattında tırmanan gerilim piyasaları adeta yangın yerine çevirdi. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 11 Haziran 2026 gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarında son durum.