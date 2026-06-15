Altın fiyatları ne kadar oldu? 15 Haziran 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum
15.06.2026 09:11
Altın fiyatlarında son durum, yeni haftada birikim yapanlar ve yatırımcıların gündeminde yer alıyor. ABD-İran geriliminin gölgesinde geçen haftalarda sert düşüşler yaşayan altın fiyatları, yeni haftanın ilk gününde gelen barış anlaşması haberleriyle adeta küllerinden yeniden doğdu. Yatırımcılar, düğün hazırlığı yapanlar ve birikimini değerlendirmek isteyen milyonlarca vatandaş, haftanın ilk iş gününde canlı altın fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 15 Haziran 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış satış fiyatları.
Altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününde yatırımcılar ve altın birikimi yapan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. ABD-İran arasında yaşanan gerilimin sona ermesiyle birlikte yeni haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları, yatırımcısına rahat bir nefes aldırdı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 15 Haziran canlı gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve tam altın alış-satış fiyatları.
GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Gram altın alış: 6.419,84
Gram altın satış: 6.420,74
ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Çeyrek altın alış: 10.542,00
Çeyrek altın satış: 10.675,00
ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI
Ons altın alış: 4.310,97
Ons altın satış: 4.311,61
YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Yarım altın alış: 21.085,00
Yarım altın satış: 21.314,00
TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Tam altın alış: 40.710,50
Tam altın satış: 41.522,09
CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Cumhuriyet altını alış: 41.984,00
Cumhuriyet altını satış: 42.473,00