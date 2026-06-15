Altın fiyatları ne kadar oldu? 15 Haziran 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatlarında son durum, yeni haftada birikim yapanlar ve yatırımcıların gündeminde yer alıyor. ABD-İran geriliminin gölgesinde geçen haftalarda sert düşüşler yaşayan altın fiyatları, yeni haftanın ilk gününde gelen barış anlaşması haberleriyle adeta küllerinden yeniden doğdu. Yatırımcılar, düğün hazırlığı yapanlar ve birikimini değerlendirmek isteyen milyonlarca vatandaş, haftanın ilk iş gününde canlı altın fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 15 Haziran 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış satış fiyatları.