Altın fiyatları ne kadar oldu? 2 Temmuz gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum
02.07.2026 08:59
Altın fiyatlarında son durum, temmuz ayı itibarıyla yatırımcıların odak noktasında yer alıyor. Gram altının dün güne düşüşle başlamasının ardından altın fiyatları bugün yükseliş ivmeli bir hareket sergiliyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Temmuz tarihli gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum.
Altın fiyatlarındaki değişim, düğün sezonunun gelmesiyle birlikte birçok vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Temmuz ayı itibarıyla tavan yapan düğün organizasyonları, özellikle çeyrek altın ve 22 ayar bilezik grubunda fiziki kuyumcu talebini yüksek tutuyor. Ons altındaki 4 bin 70 dolar direncinin kalıcı olarak kırılması ise küresel fonların altına yönelmesini hızlandırabileceği öngörülüyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Temmuz gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış satış fiyatları.
GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Gram altın alış: 6.096,25
Gram altın satış: 6.097,22
ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Çeyrek altın alış: 9.946,00
Çeyrek altın satış: 10.064,00
ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI
Ons altın alış: 4.060,56
Ons altın satış: 4.061,18
YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Yarım altın alış: 19.872,00
Yarım altın satış: 20.069,00
TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Tam altın alış: 39.407,18
Tam altın satış: 40.193,84
CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Cumhuriyet altını alış: 39.604,00
Cumhuriyet altını satış: 39.998,00