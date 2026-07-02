Altın fiyatları ne kadar oldu? 2 Temmuz gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatlarındaki değişim, düğün sezonunun gelmesiyle birlikte birçok vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Temmuz ayı itibarıyla tavan yapan düğün organizasyonları, özellikle çeyrek altın ve 22 ayar bilezik grubunda fiziki kuyumcu talebini yüksek tutuyor. Ons altındaki 4 bin 70 dolar direncinin kalıcı olarak kırılması ise küresel fonların altına yönelmesini hızlandırabileceği öngörülüyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Temmuz gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış satış fiyatları.