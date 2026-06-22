Altın fiyatları ne kadar oldu? 22 Haziran haftası gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum
22.06.2026 09:06
Küresel piyasalardaki hareketlilik, merkez bankalarının faiz kararları ve ABD-İran geriliminin bir sonuca bağlanması altın piyasasını tetiklemeye devam ediyor. Hem birikimlerini değerlendirmek isteyen küçük yatırımcılar hem de düğün sezonunun açılmasıyla birlikte takı alışverişi yapacak olan vatandaşlar, yeni haftanın ilk gününde "Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte 22 Haziran haftası gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum.
Altın fiyatlarında son durum, yeni haftanın ilk gününde birikim yapanlar ve yatırımcıların gündeminde yer alıyor. ABD-İran geriliminin gölgesinde geçen haftalarda sert düşüşler yaşayan altın fiyatları, yeni haftanın ilk gününde İsviçre'de yapılan ABD-İran görüşmeleri nedeniyle olumlu bir grafik sergilemeye başladı. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 22 Haziran 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış satış fiyatları
GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Gram altın alış: 6.264,70
Gram altın satış: 6.265,65
ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Çeyrek altın alış: 10.371,00
Çeyrek altın satış: 10.459,00
ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI
Ons altın alış: 4.193,21
Ons altın satış: 4.193,85
YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Yarım altın alış: 20.730,00
Yarım altın satış: 20.890,00
TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Tam altın alış: 40.334,47
Tam altın satış: 41.138,89
CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Cumhuriyet altını alış: 41.343,00
Cumhuriyet altını satış: 41.677,00