Altın fiyatları ne kadar oldu? 22 Haziran haftası gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum

Küresel piyasalardaki hareketlilik, merkez bankalarının faiz kararları ve ABD-İran geriliminin bir sonuca bağlanması altın piyasasını tetiklemeye devam ediyor. Hem birikimlerini değerlendirmek isteyen küçük yatırımcılar hem de düğün sezonunun açılmasıyla birlikte takı alışverişi yapacak olan vatandaşlar, yeni haftanın ilk gününde "Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte 22 Haziran haftası gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum.