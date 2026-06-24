Altın fiyatları ne kadar oldu? 24 Haziran gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış satış fiyatları

Altın fiyatlarında düşüş derinleşiyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına yönelik beklentilerin güçlenmesi ve dolardaki küresel değer kazancı, altın piyasasında sert dalgalanmaları beraberinde getirdi. Altın, uluslararası piyasalarda son iki haftanın en düşük seviyelerini test etti. Hem elindeki birikimi korumak isteyen yatırımcılar hem de yaz sezonu takı alışverişi yapacak olan vatandaşlar, "Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?, 24 Haziran gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?" sorularının yanıtını arıyor.