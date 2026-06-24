Altın fiyatları ne kadar oldu? 24 Haziran gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış satış fiyatları
24.06.2026 09:34
Altın fiyatlarında düşüş derinleşiyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına yönelik beklentilerin güçlenmesi ve dolardaki küresel değer kazancı, altın piyasasında sert dalgalanmaları beraberinde getirdi. Altın, uluslararası piyasalarda son iki haftanın en düşük seviyelerini test etti. Hem elindeki birikimi korumak isteyen yatırımcılar hem de yaz sezonu takı alışverişi yapacak olan vatandaşlar, "Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?, 24 Haziran gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?" sorularının yanıtını arıyor.
Altın fiyatlarında son durum, haftanın üçüncü işlem gününde yatırımcıların odak noktasında yer alıyor. 24 Haziran 2026 Çarşamba günü itibarıyla Kapalıçarşı ve serbest piyasa ekranlarında canlı altın alış-satış rakamlarını, ons altındaki son durumu merak eden vatandaşlar, güncel gram ve çeyrek altın alış satış fiyatlarını sorguluyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 24 Haziran 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış satış fiyatları.
GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Gram altın alış: 6.091,05
Gram altın satış: 6.091,94
ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Çeyrek altın alış: 10.023,00
Çeyrek altın satış: 10.114,00
ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI
Ons altın alış: 4.096,06
Ons altın satış: 4.096,65
YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Yarım altın alış: 20.032,00
Yarım altın satış: 20.207,00
TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Tam altın alış: 39.928,86
Tam altın satış: 40.716,72
CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Cumhuriyet altını alış: 39.935,00
Cumhuriyet altını satış: 40.291,00
Altın Türü
|Sembol
|Satış
|Değişim
|Saat
|6.117,47
|- 0.38%
|09:49
|4.092,15
|- 0.44%
|09:49
|41.691,82
|- 1.34%
|17:01
|9.897,69
|- 0.43%
|09:49
|19.795,39
|- 0.43%
|09:49
|39.529,68
|- 0.43%
|09:49
|42.953,32
|- 1.34%
|17:01
14 Ayar Altın TL/Gr
|3.570,27
|- 0.33%
|09:49
18 Ayar Altın TL/Gr
|4.574,90
|- 0.33%
|09:49
|41.173,44
|- 0.33%
|09:49
Has Altın
|6.087,08
|- 0.38%
|09:49