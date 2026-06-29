Altın fiyatları ne kadar oldu? 29 Haziran haftası gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum

Küresel piyasalarda yaşanan jeopolitik hareketlilik, merkez bankalarının faiz politikalarına yönelik beklentiler ve ABD-İran arasındaki gerilim altın fiyatları üzerindeki baskısını sürdürüyor. Yeni haftanın ilk işlem günü olan 29 Haziran 2026 Pazartesi sabahında altın piyasası hareketli bir başlangıç yaptı. Hafta sonu ABD ile İran arasında yaşanan sıcak gelişmelerin petrol fiyatlarını tetiklemesi, ons altın ve gram altın fiyatlarında dalgalanmalar yarattı. Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 29 Haziran gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum.