Altın fiyatları ne kadar oldu? 29 Haziran haftası gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum
29.06.2026 08:36
Küresel piyasalarda yaşanan jeopolitik hareketlilik, merkez bankalarının faiz politikalarına yönelik beklentiler ve ABD-İran arasındaki gerilim altın fiyatları üzerindeki baskısını sürdürüyor. Yeni haftanın ilk işlem günü olan 29 Haziran 2026 Pazartesi sabahında altın piyasası hareketli bir başlangıç yaptı. Hafta sonu ABD ile İran arasında yaşanan sıcak gelişmelerin petrol fiyatlarını tetiklemesi, ons altın ve gram altın fiyatlarında dalgalanmalar yarattı. Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 29 Haziran gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum.
Altın fiyatlarında son durum, haftanın ilk işlem gününde yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 29 Haziran 2026 Pazaresi günü itibarıyla Kapalıçarşı ve serbest piyasa ekranlarında canlı altın alış-satış rakamlarını, ons altındaki son durumu merak eden vatandaşlar, güncel gram ve çeyrek altın alış satış fiyatlarını sorguluyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 29 Haziran 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış satış fiyatları.
GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Gram altın alış: 6.081,40
Gram altın satış: 6.082,30
ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Çeyrek altın alış: 10.002,00
Çeyrek altın satış: 10.101,00
ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI
Ons altın alış: 4.051,89
Ons altın satış: 4.052,53
YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Yarım altın alış: 19.982,00
Yarım altın satış: 20.156,00
TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Tam altın alış: 39.514,04
Tam altın satış: 40.294,11
CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Cumhuriyet altını alış: 39.847,00
Cumhuriyet altını satış: 40.194,00