Altın fiyatları ne kadar oldu? 30 Haziran gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış satış fiyatları

Küresel piyasalarda merkez bankalarının faiz politikalarına yönelik veri odaklı bekleyiş sürerken, altın fiyatları haziran ayının son işlem gününde düşüş yönlü hareket etmeye devam ediyor. Haziran ayını kapatırken portföyünü dengelemek isteyen yatırımcılar hem de yaz düğünleri için takı alışverişi yapacak olan vatandaşlar, sabahın ilk saatlerinden itibaren altın fiyatlarındaki son durumu araştırıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 30 Haziran gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış satış fiyatları.