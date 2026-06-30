Altın fiyatları ne kadar oldu? 30 Haziran gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış satış fiyatları
30.06.2026 08:45
Küresel piyasalarda merkez bankalarının faiz politikalarına yönelik veri odaklı bekleyiş sürerken, altın fiyatları haziran ayının son işlem gününde düşüş yönlü hareket etmeye devam ediyor. Haziran ayını kapatırken portföyünü dengelemek isteyen yatırımcılar hem de yaz düğünleri için takı alışverişi yapacak olan vatandaşlar, sabahın ilk saatlerinden itibaren altın fiyatlarındaki son durumu araştırıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 30 Haziran gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış satış fiyatları.
ABD-İran arasındaki gerilim altın fiyatları üzerindeki baskısını sürdürmeye devam ediyor. Yeni haftanın ikinci işlem günü olan 30 Haziran 2026 Salı sabahında altın piyasası hareketli bir başlangıç yaptı. ABD ile İran arasında yaşanan sıcak gelişmeler altın fiyatlarında dalgalanmalar yaratmaya devam ediyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 30 Haziran gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış satış fiyatları.
GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Gram altın alış: 5.974,55
Gram altın satış: 5.975,47
ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Çeyrek altın alış: 9.794,00
Çeyrek altın satış: 9.921,00
ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI
Ons altın alış: 3.979,53
Ons altın satış: 3.980,17
YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Yarım altın alış: 19.566,00
Yarım altın satış: 19.799,00
TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Tam altın alış: 38.889,00
Tam altın satış: 39.665,69
CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Cumhuriyet altını alış: 39.030,00
Cumhuriyet altını satış: 39.486,00