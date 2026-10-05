Altın fiyatları ne kadar oldu? 5 Ekim gram, çeyrek ve yarım altın alış satış fiyatları

5 Ekim 2026 Pazartesi günü altın almak ya da satmak isteyenler için güncel rakamlar netleşti. Gram altın cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,79 azalışla 6 bin 540 liradan tamamlamıştı.

Haftanın ilk işlem gününde gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatlarında son durum belli oldu. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Ekim gram, çeyrek ve yarım altın alış satış fiyatları.