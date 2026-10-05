Altın fiyatları ne kadar oldu? 5 Ekim gram, çeyrek ve yarım altın alış satış fiyatları
05.10.2026 10:49
Piyasalarda yeni haftanın ilk saatlerinde altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Gram, çeyrek ve yarım altın alış-satış rakamları yeni haftanın ilk gününde anlık olarak güncellendi.
5 Ekim 2026 Pazartesi günü altın almak ya da satmak isteyenler için güncel rakamlar netleşti. Gram altın cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,79 azalışla 6 bin 540 liradan tamamlamıştı.
Haftanın ilk işlem gününde gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatlarında son durum belli oldu. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Ekim gram, çeyrek ve yarım altın alış satış fiyatları.
5 EKİM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 6 bin 560 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 820 liradan, cumhuriyet altını 43 bin 80 liradan satılıyor.
Altının onsu da yüzde 0,3 artışla 4 bin 152 dolardan işlem görüyor. ABD'de açıklanan zayıf istihdam verileri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) ekim ayında faiz artırımına gideceğine yönelik beklentilerin azalması altın fiyatları için bir miktar destek sağlıyor.
ENERJİ KAYNAKLI ENFLASYON RİSKLERİ ALTINI SINIRLIYOR
Diğer taraftan yüksek tahvil faizleri ve enerji kaynaklı enflasyon risklerinin yeniden güçlenmesi altının yükseliş potansiyelini sınırlamaya devam ediyor.
Bu hafta Fed’in üç yıl aradan sonra ilk kez faiz artırımına gittiği eylül toplantısına ilişkin tutanaklar yayımlanacak. Tutanakların, para politikasının izleyeceği yöne ilişkin daha fazla ipucu vermesi beklenirken, tutanaklardan gelecek mesajların varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.