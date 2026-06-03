Altın fiyatlarında baskı sürüyor
03.06.2026 07:54
ABD'den gelen güçlü istihdam verileri altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.
Altın fiyatları ons başına 4 bin 500 doların altında seyrederek haftanın başlarındaki kayıplarını korudu. Beklenenden daha güçlü gelen ABD işgücü piyasası verileri, Fed'in faiz oranlarını uzun bir süre yüksek tutabileceği beklentilerini güçlendirdi.
Dün açıklanan veriler, ABD'de Nisan ayında iş ilanlarının neredeyse iki yılın en yüksek seviyesine ulaştığını, işten çıkarmaların ise azaldığını göstererek işgücü piyasasının devam eden direncine işaret etti.
Yatırımcılar şimdi, para politikasının gidişatına dair daha fazla ipucu için Cuma günü açıklanacak yakından takip edilen tarım dışı istihdam verilerine odaklanmış durumda.
Bu arada, ABD-İran barış görüşmeleriyle ilgili devam eden belirsizlik, petrol fiyatlarının yükselmesine katkıda bulunarak enflasyon endişelerini artırdı ve daha kısıtlayıcı bir Fed duruşu için gerekçeleri güçlendirdi.
Yine de ABD Başkanı Donald Trump görüşmelerin devam ettiğini belirtirken, İranlı yetkililerin görüşmeler devam ederken ABD'ye sunulabilecek bir "nihai metni" gözden geçirdiği yönünde haberler de yer alıyor.
ONS ALTIN
Ons altın güne 4 bin 488 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 462 dolar, en yüksek de 4 bin 496 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 472 dolardan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 6 bin 628 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 592 lira, en yüksek de 6 bin 643 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 608 liradan alıcı buluyor.
Altın Türü
|Sembol
|Satış
|Değişim
|Saat
|6.602,73
|- 0.39%
|08:25
|4.469,58
|- 0.41%
|08:25
|44.502,67
|+ 1.35%
|17:01
|10.687,58
|- 0.41%
|08:25
|21.375,16
|- 0.41%
|08:25
|42.684,34
|- 0.41%
|08:25
|45.849,23
|+ 1.35%
|17:01
14 Ayar Altın TL/Gr
|3.819,40
|- 0.40%
|08:25
18 Ayar Altın TL/Gr
|4.894,13
|- 0.40%
|08:25
|44.046,56
|- 0.40%
|08:25
Has Altın
|6.569,93
|- 0.39%
|08:25