Altın fiyatlarında güncel son durum: 14 Ekim gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları

Altın fiyatlarında son durum yatırımcıların odak noktasında yer almaya devam ediyor. Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 589 liradan işlem görüyor. Gram altın dün günü önceki kapanışın yüzde 0,15 altında 6 bin 606 liradan tamamlamıştı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar?