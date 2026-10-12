Altın fiyatlarında son durum 12 Ekim 2026: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış satış fiyatları

Rusya'nın dizel ihracat yasağını kısmen kaldırmasıyla oluşan iyimserlikle petrol fiyatlarında düşüşler görülmesine karşın Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle dolar endeksinin 100 seviyesinin üzerinde tutunmayı sürdürmesi altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor.

ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon verisinin de varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Artan enerji maliyetlerinden dolayı ABD'de enflasyonun hızlanabileceği tahmin ediliyor. Enflasyonun beklentilerin aksine hızlanmaması durumunda ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin bu ayki toplantıda piyasaları rahatlatabilecek yumuşak tonda ifadeler kullanabileceği öngörülüyor.