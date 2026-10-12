Altın fiyatlarında son durum 12 Ekim 2026: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış satış fiyatları
12.10.2026 11:02
Son Güncelleme: 12.10.2026 11:09
Küresel piyasalarda ons altının izlediği grafik ve iç piyasada döviz kurlarındaki son gelişmeler, serbest piyasa ve Kapalıçarşı’daki altın rakamlarını hareketlendirmeye devam ediyor.
Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarında son durum yatırımcıların odak noktasında yer alıyor. Gram altın cuma gününü önceki kapanışın yüzde 1,5 üzerinde 6 bin 644 liradan tamamlamıştı. Bugün güne satıcılı başlayan gram altının alış satış fiyatları merak ediliyor. İşte 12 Ekim 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış satış fiyatları.
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?
Güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 6 bin 634 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 880 liradan, cumhuriyet altını 43 bin 320 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, yüzde 0,3 azalışla 4 bin 182 dolarda seyrediyor.
ALTIN FİYATLARINDAKİ BASKILANMA DEVAM EDİYOR
Rusya'nın dizel ihracat yasağını kısmen kaldırmasıyla oluşan iyimserlikle petrol fiyatlarında düşüşler görülmesine karşın Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle dolar endeksinin 100 seviyesinin üzerinde tutunmayı sürdürmesi altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor.
ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon verisinin de varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.
Artan enerji maliyetlerinden dolayı ABD'de enflasyonun hızlanabileceği tahmin ediliyor. Enflasyonun beklentilerin aksine hızlanmaması durumunda ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin bu ayki toplantıda piyasaları rahatlatabilecek yumuşak tonda ifadeler kullanabileceği öngörülüyor.