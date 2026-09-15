Altın fiyatlarında son durum 15 Eylül 2026: Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu?

Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında para politikasını sıkılaştıracağına ilişkin beklentilerin güçlenmesi de tahvil faizlerinde satış baskısına neden oluyor. Banka en son faiz artırımını Temmuz 2023’te gerçekleştirirken, Fed'in faiz artırımına gideceğine yönelik fiyatlamalarla dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 99,6 seviyesinde seyrediyor.

Yükselen dolar endeksi ve tahvil faizleriyle altının onsu yüzde 0,3 azalışla 4 bin 287 dolardan işlem görüyor.

Analistler bugün yurt içinde bütçe dengesinin, yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ile ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.