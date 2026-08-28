Altın fiyatlarında son durum: 28 Ağustos gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?
28.08.2026 11:22
Haftanın son işlem gününde altın fiyatları yatırımcılar tarafından sorgulanmaya başladı. Güne yükselişle başlayan gram altın 7 bin 139 liradan işlem görüyor.
Altın fiyatlarında son durum yatırımcılar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Dün ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 7 bin 122 liradan tamamlamıştı. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? 28 Ağustos gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu?
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?
Bugün güne alıcılı başlayan gram altın saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 7 bin 139 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 658 liradan, cumhuriyet altını 46 bin 428 liradan satılıyor.
Dün yüzde 0,2 değer kazancıyla 4 bin 602 dolara çıkan altının ons fiyatı, yeni işlem gününde ise yatay seyirle 4 bin 604 dolardan alıcı buluyor.
GÖZLER FED'DE
Bir önceki gün açıklanan, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonun seyri açısından dikkatle takip ettiği kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksinin temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 artarak piyasa beklentilerini aşması, fiyatlar genel düzeyindeki yukarı yönlü hareketin gelecek dönemde de sürebileceği yönünde soru işaretleri oluşturdu.
Piyasalarda, "enflasyon bir miktar ılımlı görünse de hala devam edebilir" algısı yatırımcıların bu yıl faiz artışına yönelik beklentilerini canlı tuttu. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini yüzde 66 ihtimalle sabit bırakacağı öngörülürken, Bankanın ekim ayında faizi 25 baz puan artırmasına yüzde 62 olasılık veriliyor.
Bu doğrultuda Fed'in politika adımlarına ilişkin beklentilere en fazla duyarlılık gösteren ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi, dün yaklaşık 3 baz puan artışla yüzde 4,23 seviyesine çıktı.