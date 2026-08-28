Altın fiyatlarında son durum: 28 Ağustos gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Altın fiyatlarında son durum yatırımcılar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Dün ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 7 bin 122 liradan tamamlamıştı. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? 28 Ağustos gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu?