Altın fiyatlarında son durum: 31 Ağustos gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında son durum yatırımcılar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Cuma günü ons altındaki düşüşle paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 3 azalışla 6 bin 910 liradan tamamlamıştı. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? 31 Ağustos gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu?