Altın fiyatlarında son durum: 5 Ağustos Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını bugün ne kadar?
05.08.2026 10:01
Haftanın üçüncü işlem gününde altın piyasalarında hareketlilik sürüyor. Küresel piyasalarda jeopolitik riskler ve makroekonomik verilerin etkisiyle yön arayışında olan altın fiyatları, yeni güne yükselişle başladı. Gram altın güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 384 liradan işlem görüyor. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? 5 Ağustos Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını bugün ne kadar?
Altın fiyatlarında son durum yatırımcılar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,55 artışla 6 bin 231 liradan tamamlamıştı. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? 5 Ağustos Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını bugün ne kadar?
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?
Yeni güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,5 artışla 6 bin 384 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 393 liradan, cumhuriyet altını da 41 bin 384 liradan satılıyor.
Altının onsu ise aynı saatlerde yüzde 2,3 yükselişle 4 bin 172 dolarda seyrediyor.
ABD VE İRAN BARIŞ GÖRÜŞMELERİ ALTIN FİYATLARINI YÜKSELTTİ
Orta Doğu'da kalıcı barış görüşmeleri kapsamında ABD ile İran'ın yakın zamanda uzlaşı sağlayacağına ilişkin artan beklentiler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin tutumunun zayıflayacağına dair tahminler altın fiyatlarını destekliyor.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan Hürmüz Boğazı'nın açılmasına dair gelen olumlu açıklamalar petrol fiyatları ve tahvil getirilerini aşağı çekti. Ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 5,5 düşüşle 79,4 dolara inerek yaklaşık son bir ayın en düşük seviyesini gördü.
Analistler, petrol fiyatlarında görülen geri çekilmenin, Fed'in yıl sonuna kadar bir kez faiz artırabileceğine yönelik beklentileri zayıflattığını belirtti. Bu durum da ons altının yukarı yönlü ivmelenmesinde etkili oluyor.
Fed'in şahin duruşuna dair beklentilerin zayıflamasıyla dolar endeksinin 100 seviyesinin altına gerilmesi de kıymetli madenleri destekleyen diğer bir unsur olarak öne çıktı.