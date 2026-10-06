Altın fiyatlarında son durum 6 Ekim 2026: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış satış fiyatları

Orta Doğu'daki gerilimlerin dolaylı etkileriyle yükselen tahvil faizleri ekonomiler için önemli bir risk unsuru olmaya devam ederken, dolardaki değerlenme ve yükselen tahvil faizlerinden ötürü alternatif maliyeti artan altının ons fiyatı yüzde 0,2 azalışla 4 bin 134 dolarda seyrediyor.

Analistler, ABD'de beklentilerin altında gelen istihdam verisinin ABD Merkez Bankasının (Fed) ekim ayı için faiz artırımına gideceğine dair beklentileri azaltmasına karşın para piyasalarında aralık ayında faiz artırımına gidilebileceğinin fiyatlandığını, bu durumun da altın fiyatları üzerindeki satış baskısının devam etmesine neden olduğunu belirtti.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kurunun ve aylık fiyat gelişmeleri raporunun izleneceğini aktaran analistler, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini dile getirdi.