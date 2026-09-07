Altın fiyatlarında son durum: 7 Eylül gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında son durum yatırımcılar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Cuma günü ons altındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,74 azalışla 6 bin 897 liradan tamamlamıştı. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? 7 Eylül gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar?