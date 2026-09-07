Altın fiyatlarında son durum: 7 Eylül gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar?
07.09.2026 10:02
Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları yatırımcıların odak noktasında yer alıyor. Piyasalarda savaş riskine ilişkin endişeler nedeniyle altın fiyatları haftaya düşüşle başladı.
Altın fiyatlarında son durum yatırımcılar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Cuma günü ons altındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,74 azalışla 6 bin 897 liradan tamamlamıştı. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? 7 Eylül gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar?
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?
Yeni haftaya düşüşle başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 6 bin 840 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 195 liradan, cumhuriyet altını 44 bin 573 liradan satılıyor.
Altının onsu, faiz artışı tahminleri ve güçlenen dolar endeksiyle yeni haftada yüzde 0,9 değer kaybederek 4 bin 389 dolardan alıcı buluyor.
ORTA DOĞU'DAKİ GERİLİMLER ALTINI ETKİLEMEYE DEVAM EDİYOR
Orta Doğu'daki askeri gerilimlerin henüz tam anlamıyla sönümlenmemesi, piyasalarda savaş riskine ilişkin endişelerin canlı kalmasına neden oluyor.
Öte yandan para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek haftaki toplantısında politika faizini yüzde 58 ihtimalle 25 baz puan artırması, yüzde 42 ihtimalle ise sabit bırakması öngörülüyor.