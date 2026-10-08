Altın fiyatlarında son durum ne? 8 Ekim 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış satış fiyatları
08.10.2026 10:51
Merkez bankalarının faiz politikasına ilişkin beklentiler ve uluslararası piyasalardaki jeopolitik gelişmeler, altın fiyatlarını şekillendirmeyi sürdürüyor.
Küresel piyasalarda ons altının seyri ve iç piyasada döviz kurlarındaki hareketlilikle birlikte altın fiyatları yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor.
Haftanın dördüncü işlem gününde, 8 Ekim 2026 Perşembe sabahı itibarıyla kuyumcularda ve serbest piyasada işlem gören gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları güncellendi. Portföyünü korumak isteyen yatırımcılar ile düğün ve hediye hazırlığındaki vatandaşlar gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış satış fiyatlarını sorguluyor.
ALTIN FİYATLARI GÜNCEL 8 EKİM
Güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 6 bin 515 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 760 liradan, cumhuriyet altını 42 bin 850 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı yüzde 0,8 artışla 4 bin 117 dolarda seyrediyor. Altının onsu dün 4 bin 66 dolarla 2 ayın en düşük seviyesini görmüştü.
ORTA DOĞU'DA YÜKSELEN TANSİYON SATIŞ BASKISI OLUŞTURUYOR
ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha yapabileceği beklentisinin güçlenmesi ve Orta Doğu'da yeni saldırılarla yükselen tansiyonun etkisi altın fiyatları üzerinde satış baskısı oluştururken, söz konusu satış baskısı yeni günde altında yatırımcılar için alım fırsatı oluşturuyor.
Analistler, bugün yurt içinde İstanbul Ekonomi Forumu'nun, haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirtti.
Altın Türü
|Sembol
|Satış
|Değişim
|Saat
|6.529,39
|+ 0.41%
|11:07
|4.126,28
|+ 0.37%
|11:07
|43.486,38
|- 1.20%
|17:02
|10.579,92
|+ 0.38%
|11:06
|21.159,83
|+ 0.38%
|11:06
|42.254,36
|+ 0.38%
|11:06
|44.802,18
|- 1.20%
|17:02
14 Ayar Altın TL/Gr
|3.785,34
|+ 0.41%
|11:07
18 Ayar Altın TL/Gr
|4.850,48
|+ 0.41%
|11:07
|43.653,91
|+ 0.41%
|11:07
Has Altın
|6.496,95
|+ 0.41%
|11:07