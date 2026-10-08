Altın fiyatlarında son durum ne? 8 Ekim 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış satış fiyatları

ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha yapabileceği beklentisinin güçlenmesi ve Orta Doğu'da yeni saldırılarla yükselen tansiyonun etkisi altın fiyatları üzerinde satış baskısı oluştururken, söz konusu satış baskısı yeni günde altında yatırımcılar için alım fırsatı oluşturuyor .

Analistler, bugün yurt içinde İstanbul Ekonomi Forumu'nun, haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirtti.