Altın ve gümüş fiyatları canlı 26 Ağustos: Gram ve çeyrek altın ne kadar? Gümüş gram ne kadar oldu?
26.08.2026 10:22
Haftanın üçüncü işlem gününde altın ve gümüş fiyatları yatırımcıların odak noktasında yer almaya devam ediyor. Peki, gram ve çeyrek altın ne kadar? Gümüş gram ne kadar oldu?
Altın ve gümüş fiyatlarında son durum yatırımcılar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Dün gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,21 artışla 7 bin 204 liradan tamamlamıştı. Peki, altın ve gümüş fiyatlarında son durum ne? 26 Ağustos gram altın, gram gümüş, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını bugün ne kadar?
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?
Bugün ise güne satıcılı başlayan gram altın saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 7 bin 161 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 722 liradan, Cumhuriyet altını 46 bin 673 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı da yüzde 0,7 azalışla 4 bin 626 dolardan işlem görüyor.
GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR?
Küresel emtia piyasalarında gümüşün yükselişi bugün itibarıyla devam ediyor. Dün güne düşüşle başlayan gümüş, bugün yükselişle başladı.
Gram gümüş fiyatı bugün yeniden 106 lira seviyesinin üstüne çıktı. Gümüş alış fiyatı şuan itibarıyla 106,167, satış fiyatı ise 106,276 bandında seyrediyor.
DOLARIN YENİDEN DEĞERLENMESİ ALTINI DÜŞÜRDÜ
ABD mali sürdürülebilirliğine ilişkin güvenin yeniden bozulması ve ABD Hazinesinin uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırma kararı son günlerde altın fiyatlarını pozitif etkilemişti.
Doların değerlenmesi ve kar satışlarının etkisiyle bugün altının ons fiyatında düşüş eğilimi öne çıkıyor.
Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. ABD hükümetinin, İran ile yaşanan çatışmalar sırasında tahliye edilen bazı büyükelçiliklerine diplomatlarını geri göndermeye hazırlandığının öne sürülmesi ve arabulucu ülkelerin taraflar arasındaki müzakerelerin yeniden başlayabileceğine ilişkin açıklamaları, olası bir anlaşmaya yönelik iyimserliği artırdı.