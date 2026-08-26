Altın ve gümüş fiyatları canlı 26 Ağustos: Gram ve çeyrek altın ne kadar? Gümüş gram ne kadar oldu?

Altın ve gümüş fiyatlarında son durum yatırımcılar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Dün gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,21 artışla 7 bin 204 liradan tamamlamıştı. Peki, altın ve gümüş fiyatlarında son durum ne? 26 Ağustos gram altın, gram gümüş, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını bugün ne kadar?