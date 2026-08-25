Altın ve gümüş fiyatlarında son durum: 25 Ağustos gram ve çeyrek altın ne kadar? Gümüş gram ne kadar

Altın ve gümüş fiyatlarında son durum yatırımcıların odak noktasında yer almaya devam ediyor. Dün gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,11 artışla 7 bin 188 liradan tamamladı. Peki, altın ve gümüş fiyatlarında son durum ne? 25 Ağustos gram altın, gram gümüş, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını bugün ne kadar?