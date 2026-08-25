Altın ve gümüş fiyatlarında son durum: 25 Ağustos gram ve çeyrek altın ne kadar? Gümüş gram ne kadar
25.08.2026 11:17
Haftanın ikinci işlem gününde altın ve gümüş piyasalarında hareket sürmeye devam ediyor. Doların değer kaybıyla birlikte yükselişine devam eden altın fiyatları, haftanın üçüncü gününe düşüşle başladı.
Altın ve gümüş fiyatlarında son durum yatırımcıların odak noktasında yer almaya devam ediyor. Dün gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,11 artışla 7 bin 188 liradan tamamladı. Peki, altın ve gümüş fiyatlarında son durum ne? 25 Ağustos gram altın, gram gümüş, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını bugün ne kadar?
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?
Bugüne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 7 bin 195 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 776 liradan, Cumhuriyet altını da 46 bin 868 liradan satılıyor.
GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR?
Küresel emtia piyasalarında gümüşün yükselişi bugün sona erdi ve gümüş yüzde 1 düştü.
Gram gümüş fiyatı bugün 106 lira seviyesinin altına geriledi. Gümüş alış fiyatı şuan itibarıyla 105,466, satış fiyatı ise 105,450 bandında seyrediyor.
EKONOMİK YAPTIRIM KARARLARI ALTINI ZİRVESİNDEN DÖNDÜRDÜ
ABD ile İran arasında beklenen uzlaşının sağlanamaması ve tarafların söz konusu anlaşmazlıkları ekonomik yaptırım boyutuna taşıması altının onsunu 3,5 aylık zirvesinden döndürdü.
Jeopolitik risklerin artış göstermesi dolara olan talebi güçlendirirken dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 99,1 seviyesinde bulunuyor.
Söz konusu gelişmelerle altının ons fiyatı yatay seyirle 4 bin 647 dolar düzeyinde seyrediyor.