Altın ve gümüş fiyatlarında son durum yatırımcılar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Dün gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,34 azalışla 7 bin 107 liradan tamamlamıştı. Peki, altın ve gümüş fiyatlarında son durum ne? 27 Ağustos gram altın, gram gümüş, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını bugün ne kadar?