Altın ve gümüş fiyatlarında son durum: 27 Ağustos gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?
27.08.2026 10:30
Haftanın dördüncü işlem gününde altın ve gümüş fiyatları yatırımcılar tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, altın ve gümüş fiyatları ne kadar oldu?
Altın ve gümüş fiyatlarında son durum yatırımcılar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Dün gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,34 azalışla 7 bin 107 liradan tamamlamıştı. Peki, altın ve gümüş fiyatlarında son durum ne? 27 Ağustos gram altın, gram gümüş, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını bugün ne kadar?
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?
Bugün güne alıcılı başlayan gram altın saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 7 bin 129 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 676 liradan, cumhuriyet altını 46 bin 489 liradan satılıyor.
Altının onsu dün yüzde 1,4 azalışla 4 bin 595 dolar seviyesine gerilerken, yeni günde dünkü kapanışın yüzde 0,3 üstünde 4 bin 607 dolardan işlem görüyor.
GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR?
Küresel emtia piyasalarında gümüşün yükselişi bugün itibarıyla devam ediyor.
Gram gümüş fiyatı bugün 106 lira seviyesinin üstünde yer alıyor. Gümüş alış fiyatı şuan itibarıyla 106,115 , satış fiyatı ise 106,208 bandında seyrediyor.