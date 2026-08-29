Altın ve gümüşte sert düşüş
29.08.2026 01:03
Ağustos ayı boyunca yükseliş eğiliminde olan altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyona ilişkin açıklamalarının ardından cuma günü sert geriledi.
Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda konuşan Warsh, enflasyonun hedeflenen seviyeye gerilememesi halinde para politikasında ilave adımlar atılması gerekebileceğinin sinyalini verdi.
Warsh, yaz aylarında açıklanan kişisel tüketim harcamaları (PCE) ve tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerinin beklentilerden daha iyi geldiğine dikkati çekerek, bunun enflasyonun altında yatan eğilimlerde anlamlı bir iyileşme yaşandığını söylemek için yeterli olmadığını belirtti.
Warsh'ın açıklamalarının ardından değerli metallerde satışlar hızlandı.
Altının ons fiyatı günlük bazda yüzde 3,18 değer kaybederek 4 bin 454 dolara geriledi.
Gümüşün ons fiyatı da yüzde 4,2 düşüşle 66,3 dolara indi.
Tahvil piyasasında, Fed'in faiz beklentilerine karşı hassas olan ABD'nin 2 yıllık tahvil getirisi 12,79 baz puan yükselerek yüzde 4,36'ya çıktı. Getiri perşembe gününü yüzde 4,232 seviyesinde tamamlamıştı.
Straehl, piyasaların Warsh'ın açıklamalarını şahin olarak değerlendirmesinde, enflasyonun hâlâ sorun olmaya devam ettiğinin kabul edilmesinin ve faiz politikasının enflasyonla mücadelede temel araç olarak görülmesinin etkili olduğunu söyledi.
ABD'nin gösterge 10 yıllık tahvil getirisi 5,6 baz puan artarak yüzde 4,728'e, 30 yıllık tahvil getirisi ise 2,19 baz puan yükselerek yüzde 5,2129'a çıktı.