Altın ve gümüşte sert düşüş

Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda konuşan Warsh, enflasyonun hedeflenen seviyeye gerilememesi halinde para politikasında ilave adımlar atılması gerekebileceğinin sinyalini verdi.

Warsh, yaz aylarında açıklanan kişisel tüketim harcamaları (PCE) ve tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerinin beklentilerden daha iyi geldiğine dikkati çekerek, bunun enflasyonun altında yatan eğilimlerde anlamlı bir iyileşme yaşandığını söylemek için yeterli olmadığını belirtti.

Warsh'ın açıklamalarının ardından değerli metallerde satışlar hızlandı.