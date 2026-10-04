Altında kritik hafta: Gözler Fed tutanaklarında, 4 bin dolar seviyesi yeniden gündemde

Altının ons fiyatı geçen hafta 4 bin 111 dolara kadar gerileyerek 5 Ağustos’tan bu yana en düşük seviyesini gördü ve haftayı 4 bin 141 dolardan tamamladı.

Değerli metal üzerindeki baskıda doların güçlenmesi ve ABD tahvil faizlerindeki sert yükseliş etkili oldu. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi hafta içinde yüzde 5,34 ile 2002'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Faiz getirisi bulunmayan altın açısından yüksek tahvil getirileri alternatif maliyeti artırırken, güçlü dolar da değerli metale yönelik talebi sınırladı.

YENİ HAFTADA GÖZLER FED TUTANAKLARINDA

Altın yatırımcılarının yeni haftadaki en önemli gündemlerinden biri 7 Ekim Çarşamba günü açıklanacak Fed tutanakları olacak. Tutanaklar, Fed'in 15-16 Eylül'deki toplantısına ilişkin üyelerin faiz görünümü konusundaki değerlendirmelerini ortaya koyacak. Fed'in bir sonraki faiz kararı ise 27-28 Ekim'deki toplantıda açıklanacak.

ABD'de geçen hafta açıklanan zayıf istihdam verileri ekim ayında yeni bir faiz artırımı yapılacağı beklentisini azaltırken, yüksek tahvil faizleri altındaki toparlanmayı sınırladı. Reuters, güçlü dolar ve yüksek tahvil getirilerinin haftanın son işlem gününde de altın üzerinde baskı oluşturduğunu aktardı.

Yeni haftada Fed tutanaklarının yanı sıra ABD hizmet sektörü verileri ve tüketici güveni de takip edilecek. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller'ın 8 Ekim'de İstanbul'da ekonomik görünüme ilişkin yapacağı konuşma da piyasaların izleyeceği Fed mesajları arasında yer alıyor.