Altında kritik hafta: Gözler Fed tutanaklarında, 4 bin dolar seviyesi yeniden gündemde
04.10.2026 11:29
Son Güncelleme: 04.10.2026 11:32
Altın geçen haftayı yüzde 3,4 kayıpla tamamlarken, yeni haftada Fed’in mesajları, doların seyri ve ABD tahvil faizleri fiyatlamalarda belirleyici olacak.
Altının ons fiyatı geçen hafta 4 bin 111 dolara kadar gerileyerek 5 Ağustos’tan bu yana en düşük seviyesini gördü ve haftayı 4 bin 141 dolardan tamamladı.
Değerli metal üzerindeki baskıda doların güçlenmesi ve ABD tahvil faizlerindeki sert yükseliş etkili oldu. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi hafta içinde yüzde 5,34 ile 2002'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.
Faiz getirisi bulunmayan altın açısından yüksek tahvil getirileri alternatif maliyeti artırırken, güçlü dolar da değerli metale yönelik talebi sınırladı.
YENİ HAFTADA GÖZLER FED TUTANAKLARINDA
Altın yatırımcılarının yeni haftadaki en önemli gündemlerinden biri 7 Ekim Çarşamba günü açıklanacak Fed tutanakları olacak. Tutanaklar, Fed'in 15-16 Eylül'deki toplantısına ilişkin üyelerin faiz görünümü konusundaki değerlendirmelerini ortaya koyacak. Fed'in bir sonraki faiz kararı ise 27-28 Ekim'deki toplantıda açıklanacak.
ABD'de geçen hafta açıklanan zayıf istihdam verileri ekim ayında yeni bir faiz artırımı yapılacağı beklentisini azaltırken, yüksek tahvil faizleri altındaki toparlanmayı sınırladı. Reuters, güçlü dolar ve yüksek tahvil getirilerinin haftanın son işlem gününde de altın üzerinde baskı oluşturduğunu aktardı.
Yeni haftada Fed tutanaklarının yanı sıra ABD hizmet sektörü verileri ve tüketici güveni de takip edilecek. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller'ın 8 Ekim'de İstanbul'da ekonomik görünüme ilişkin yapacağı konuşma da piyasaların izleyeceği Fed mesajları arasında yer alıyor.
4 BİN DOLAR SEVİYESİ ÖNEMLİ DESTEK NOKTASI
Son analizlerde 4 bin dolar seviyesi altın açısından önemli bir destek noktası olarak öne çıkıyor.
Kitco'nun hafta sonu anketine katılan 13 piyasa analistinin yüzde 46'sı yeni haftada altında düşüş beklerken, yüzde 23'ü yükseliş, yüzde 31'i ise yatay seyir öngördü. Analistler özellikle ABD tahvil faizlerinde belirgin bir geri çekilme yaşanmadan altının kalıcı bir yükseliş oluşturmakta zorlanabileceğine dikkat çekti.
Buna karşılık kısa vadeli satış baskısının altının uzun vadeli desteklerini tamamen ortadan kaldırmadığı değerlendiriliyor.
Reuters'ın son analizinde, yüksek tahvil faizlerine rağmen altının 4 bin doların üzerinde tutunmasında merkez bankalarının alımları, rezerv çeşitlendirme eğilimi ve jeopolitik risklerin etkili olduğu belirtildi. Özellikle Çin ve Polonya'nın altın alımlarının piyasaya destek verdiğine dikkat çekildi.
Bank of America'nın son analizinde de dördüncü çeyrekte ons altının 4 bin doların altına sarkma riskinin yükseldiği belirtildi.
Dünya Altın Konseyi de yatırım talebinin 2026'nın geri kalanında altın talebinin ana itici güçlerinden biri olmasını ve merkez bankalarının güçlü net alıcı konumunu korumasını bekliyor. Buna karşılık yüksek reel faizler, Fed politikası ve güçlü doların kısa vadede altın ETF'lerine yönelik talebi baskılayabileceği belirtiliyor.
Bu görünümle birlikte altında yeni haftada 4 bin dolar çevresindeki fiyat hareketleri ile ABD tahvil faizlerinin yönü, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler ve jeopolitik gelişmeler yakından takip edilecek.
Gümüşte de yükselen tahvil faizleri yatırım talebini baskıladı. Analistler, güneş paneli üretiminde kullanılan gümüş miktarının beklenenden hızlı azaltılması ve yeni panel kurulumlarının yavaşlamasının sanayi talebine ilişkin beklentileri zayıflattığını belirtti.
Bu gelişmelerle birlikte değerli metallerde ons bazında fiyatlar paladyumda yüzde 8, gümüşte yüzde 6,1, platinde yüzde 4,6 ve altında yüzde 3,4 geriledi.
GEÇEN HAFTA BAZ METALLERDE DE DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ
Baz metallerde güçlenen dolar, yüksek enerji maliyetleri ve küresel talebe ilişkin endişeler fiyatları baskıladı.
Analistler, ABD ile İran arasındaki çatışmanın artırdığı enerji maliyetleri ve Çin'deki sanayi talebine ilişkin kaygıların metal piyasalarında temkinli bir görünüme neden olduğunu belirtti.
Bakırda Şili'nin ağustos ayı üretiminin yıllık yüzde 12,8 azaldığını gösteren veriler ve Escondida madeninde grev ihtimalinin gündeme gelmesi arz endişelerini artırdı. Cuma günü doların gerilemesi bakıra destek sağlasa da bu gelişmeler haftalık kayıpları telafi etmeye yetmedi.
Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksinin eylülde 50,1'e yükselerek yeniden büyüme bölgesine geçmesi talep görünümünü destekledi.
Çin Merkez Bankasının politika bankalarına yönelik bir yıl vadeli fonlama faizini 25 baz puan indirmesi de ekonomiyi destekleyici adımlar arasında yer aldı.
Baz metallerde tezgah üstü piyasada tamamlanan hafta libre bazında fiyatlar alüminyumda yüzde 5,4, nikelde yüzde 5,1, çinkoda yüzde 5,1, kurşunda yüzde 4,7 ve bakırda yüzde 2,9 geriledi.