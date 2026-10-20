Altında üçlü baskı devrede

Altın fiyatları ons başına 4 bin 100 dolara doğru gerileyerek, yüksek petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini artırması ve daha sıkı para politikası beklentilerini güçlendirmesiyle art arda üçüncü seanslık düşüşü kaydetti. Metal ayrıca daha güçlü ABD doları ve yükselen tahvil getirilerinden de baskı gördü. Ortadoğu ve Doğu Avrupa'daki devam eden çatışmalara rağmen petrol fiyatları istikrarlı kaldı, İran ise Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü sürdürdü.

Bu arada, ABD Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta faiz oranlarını değiştirmemesi bekleniyor ve piyasalar Aralık ayında faiz artırımı olasılığını yaklaşık yüzde 94 olarak fiyatlıyor. Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası'nın da bu yıl sürekli enflasyon baskılarını gidermek için en az bir 25 baz puanlık ek faiz artırımı yapması bekleniyor. Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda da temel enflasyonun merkez bankasının yüzde 2'lik hedefine "oldukça yakın" olduğunu belirterek, daha fazla parasal sıkılaştırma olasılığına işaret etti.