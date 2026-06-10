Ankara-İstanbul arası 30 dakika daha kısalacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı’nda seyahat süresinin 4 saat 7 dakikadan 3 saat 37 dakikaya düşeceğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, “T26 Tüneli ve Doğançay Ripajı-2 kesimlerini de tamamlayarak Ankara-İstanbul YHT hattındaki darboğazları tamamen ortadan kaldıracağız” dedi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı’nda (YHT) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda devam eden T26 Tüneli ve Doğançay Ripajı-2 projelerine ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, “Hatta devam eden çalışmalarımız tamamlandığında Ankara-İstanbul arasında YHT ile 4 saat 7 dakika süren yolculuk 3 saat 37 dakikaya düşecek.” ifadesini kullandı.