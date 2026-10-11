Ankara'da dört cacık için bin lira alan restoran 135 kat ceza yedi

Ankara bir restoranda yemek yiyen müşteri, hesabı görünce şaşkınlık yaşadı. Dört cacık için toplam bin lira ödeyen müşteri, fiyatın menüde açıkça belirtilmediğini öne sürerek CİMER’e şikayette bulundu.

Müşterinin yaşadığı olayı sosyal medyada paylaşması da konuyu gündeme taşıdı. Tüm bu gelişmelerin ardından ise Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

DENETİMDE 34 ÜRÜNDE FİYAT FARKI ORTAYA ÇIKTI

İşletmenin girişinde yer alan fiyat listesi ile QR kod üzerinden görüntülenen menüyü karşılaştıran ekipler, 34 ürünün fiyatının iki listede farklı olduğunu belirledi.

QR kodlu menüde cacığın porsiyon fiyatının 250 lira olarak yer aldığı görülürken denetimde fiyat uyuşmazlığının yalnızca cacıkla sınırlı olmadığı ortaya çıktı. İki ayrı fiyat listesi arasındaki farklılıklar, incelemenin kapsamını genişletti.