Ankara'da dört cacık için bin lira alan restoran 135 kat ceza yedi
11.10.2026 08:48
Ankara’da dört cacık için bin lira ödeyen müşterinin şikayeti üzerine restoranda denetim yapıldı. Restorana 135 bin 82 lira idari para cezası kesildi.
Ankara bir restoranda yemek yiyen müşteri, hesabı görünce şaşkınlık yaşadı. Dört cacık için toplam bin lira ödeyen müşteri, fiyatın menüde açıkça belirtilmediğini öne sürerek CİMER’e şikayette bulundu.
Müşterinin yaşadığı olayı sosyal medyada paylaşması da konuyu gündeme taşıdı. Tüm bu gelişmelerin ardından ise Ticaret Bakanlığı harekete geçti.
DENETİMDE 34 ÜRÜNDE FİYAT FARKI ORTAYA ÇIKTI
İşletmenin girişinde yer alan fiyat listesi ile QR kod üzerinden görüntülenen menüyü karşılaştıran ekipler, 34 ürünün fiyatının iki listede farklı olduğunu belirledi.
QR kodlu menüde cacığın porsiyon fiyatının 250 lira olarak yer aldığı görülürken denetimde fiyat uyuşmazlığının yalnızca cacıkla sınırlı olmadığı ortaya çıktı. İki ayrı fiyat listesi arasındaki farklılıklar, incelemenin kapsamını genişletti.
135 BİN 82 LİRA İDARİ PARA CEZASI
Yapılan denetim ve incelemelerin ardından işletmeye, Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesinin 1. fıkrası kapsamında 135 bin 82 lira idari para cezası** uygulandı.
Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CİMER’e yapılan başvuru üzerine işletmede denetim gerçekleştirildiğini ve tespit edilen ihlaller nedeniyle idari para cezası kesildiğini duyurdu.