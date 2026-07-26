Araç sahipleri dikkat! Beş gün içinde ödenmesi gerekiyor. Kimler muaf, hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?

Motorlu Taşıtlar Vergisi, aracın yaşı, türü, motor hacmi, motor gücü, değeri ve ağırlığına göre değişkenlik gösteriyor.

Motor hacmi 1300 cc'ye kadar, değeri 541 bin lirayı aşan araçlarda yıllık MTV, 1-3 yaşta 6 bin 902 lirayken, 4-6 yaşta 4 bin 807, 7-11 yaşta ise 2 bin 693 lira olarak belirlenmişti.

Motor hacmi 1301-1600 cc arasında olup değeri 541 bin lirayı aşan araçlar ise MTV fiyatları şöyle:

"1-3 yaşta 12 bin 28, 4-6 yaşta 9 bin 12, 7-11 yaşta 5 bin 220 lira"