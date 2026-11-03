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Araç sahipleri dikkat. Herkes ödeyecek, işte yeni MTV tutarları

03.11.2026 10:48

Son Güncelleme: 03.11.2026 10:52

Burak TaşçıEkonomi editörü

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Motorlu Taşıtlar Vergisi, yeniden değerleme oranı kadar artırıldı. İşte motosikletten kamyona kadar tüm araçların MTV'si.

Araç sahipleri dikkat. Herkes ödeyecek, işte yeni MTV tutarları
iStockPhoto

Araç sahiplerinin tamamını ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi, yeniden değerleme oranı olan yüzde 27,83 oranında arttı. Milyonlarca araç sahibinin MTV tutarları da değişmiş oldu. Motosikletten otomobile, kamyondan otobüse kadar birçok aracın MTV'si yeniden belirlendi.

 

Cumhurbaşkanı kararıyla yeniden değerleme oranı değiştirilmezse yeni MTV tutarları geçerli olacak.

Araç sahipleri dikkat. Herkes ödeyecek, işte yeni MTV tutarları 1
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Araç sahipleri dikkat. Herkes ödeyecek, işte yeni MTV tutarları 2
NTV
Araç sahipleri dikkat. Herkes ödeyecek, işte yeni MTV tutarları 3
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Araç sahipleri dikkat. Herkes ödeyecek, işte yeni MTV tutarları 4
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Araç sahipleri dikkat. Herkes ödeyecek, işte yeni MTV tutarları 5
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