Araç sahipleri dikkat. Herkes ödeyecek, işte yeni MTV tutarları

Araç sahiplerinin tamamını ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi, yeniden değerleme oranı olan yüzde 27,83 oranında arttı. Milyonlarca araç sahibinin MTV tutarları da değişmiş oldu. Motosikletten otomobile, kamyondan otobüse kadar birçok aracın MTV'si yeniden belirlendi.

Cumhurbaşkanı kararıyla yeniden değerleme oranı değiştirilmezse yeni MTV tutarları geçerli olacak.