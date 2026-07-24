Araç sahipleri dikkat. SEDDK duyurdu: 39 gün kaldı
24.07.2026 08:38
Son Güncelleme: 24.07.2026 08:43
SEDDK, araç sahiplerini yakından ilgilendiren Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi'ni duyurdu. 1 Eylül 2026'da faaliyete geçecek hat ile trafik ve kasko ihbarları tek merkezden yapılacak, illegal yapılara geçit verilmeyecek.
Trafik sigortası kapsamındaki değer kaybı uyuşmazlıklarının asgariye indirilmesi ve bu uyuşmazlıklara bağlı istismarların ortadan kaldırılması için Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından hazırlanan beş maddelik eylem planının ilk dört maddesi (Hesaplama yönteminin standardizasyonu, akıllı eksper ataması, ilave başvuru şartının kaldırılması, illegal yapıların engellenmesi) art arda hayata geçirilmişti.
Bu defa, eylem planının beşinci maddesi kapsamında, vatandaşların hasar ihbarlarını tek bir merkez üzerinden kolay ve süratli bir şekilde iletebilmelerini sağlamak üzere tüm sigorta şirketlerinin entegre olduğu “Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi (OHİM)” kuruldu.
Teknik hazırlıkların tamamlanmasını müteakip 1 Eylül 2026 tarihi itibarıyla faaliyete geçecek olan OHİM üzerinden, ilk etapta trafik ve kasko sigortalarına ilişkin hasar başvuruları kabul edilmeye başlanacak.
Vatandaşlar, hasar ihbarlarının yanı sıra hasar sonrası kendilerini rahatsız ve mağdur eden illegal yapıları da yine Alo 193 hattını kullanarak Kurumumuza şikayet edebilecek.