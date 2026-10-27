Araç sahipleri dikkat. Sigorta ve muayene tamamen durdurulabilir, kayıtlarınıza bakın
27.10.2026 08:35
Unutulan küçük bir borç nedeniyle aracınızı bir daha kullanamayabilirsiniz.
Araç sahiplerini yakından ilgilendiren zorunlu trafik sigortası bazı durumlarda yaptırılamıyor.
Unutulan ya da varlığı bilinen borca dair karşı tarafın işlem yapmış olması halinde araç için yakalama kararı çıkarılabiliyor.
Borcun büyüklüğünün önemi olmadan çıkarılan yakalama kararıyla birlikte araç ilk trafik uygulamasında bağlanarak otoparka çekiliyor ve bundan sonraki süreç icra dairesi tarafından işletilip araç ihaleyle satışa çıkarılıyor.
SİGORTA YAPTIRILAMIYOR
Araç üzerinde yakalama kararının bulunması halinde zorunlu trafik sigortası poliçesi yapılamadığı için araç da trafiğe çıkamıyor.
YAKALAMA ŞERHİ NEDEN KONUYOR?
Aracın icra, mahkeme veya idari bir kararla trafikten men ve yakalama kaydı varsa, sigorta şirketlerinin sistemleri poliçe kesilmesine izin vermiyor. Hacizli araçlara trafik sigortası yaptırılabiliyor.
NEREDEN BAKILIYOR?
Aracın hacizli ve yakalamalı olduğuna dair bilgiler e-Devlet üzerinden görüntüleniyor. e-Devlet'te Araçlarım kısmına girerek aracın detaylarını görebiliyorsunuz.
NE YAPILMASI GEREKİYOR?
Yakalama kararı olan araca sigorta yaptırabilmek için öncelikle ilgili icra dairesi veya kurumdan yakalama kararının kaldırılması gerekiyor. Bunun için de borcun ilgili kişi ya da kuruma ödenmesi gerekiyor.
MUAYENE DE YAPILAMIYOR
Yakalamalı araçlara muayene işlemi de gerçekleştirilmiyor.
YAKALAMA KARARI ÇIKAN ARAÇ KULLANILIR MI?
Yakalama kararı bulunan araç kullanılır ancak trafik sigortası bitmişse ve bir kazaya karışması halinde sahibine büyük maddi zorluklar oluşturabilir. Bu nedenle yakalama kararı bulunan araçlar yasalara uygun şekilde ilgili kurumlara teslim edilmesi gerekiyor. Yakalama kararı varken polis uygulamasına girilirse araç trafikten men edilip bağlanıyor.