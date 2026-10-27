Araç sahipleri dikkat. Sigorta ve muayene tamamen durdurulabilir, kayıtlarınıza bakın

Yakalama kararı olan araca sigorta yaptırabilmek için öncelikle ilgili icra dairesi veya kurumdan yakalama kararının kaldırılması gerekiyor. Bunun için de borcun ilgili kişi ya da kuruma ödenmesi gerekiyor.

MUAYENE DE YAPILAMIYOR

Yakalamalı araçlara muayene işlemi de gerçekleştirilmiyor.

YAKALAMA KARARI ÇIKAN ARAÇ KULLANILIR MI?

Yakalama kararı bulunan araç kullanılır ancak trafik sigortası bitmişse ve bir kazaya karışması halinde sahibine büyük maddi zorluklar oluşturabilir. Bu nedenle yakalama kararı bulunan araçlar yasalara uygun şekilde ilgili kurumlara teslim edilmesi gerekiyor. Yakalama kararı varken polis uygulamasına girilirse araç trafikten men edilip bağlanıyor.