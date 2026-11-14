Araç sahipleri dikkat: Yarın başlıyor, değiştirmeyen 6 bin lira ceza ödeyecek
14.11.2026 09:47
Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor. Ticari araçların kış lastiğine geçmesi zorunlu. Uygulama öncesi lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor.
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlayacak. Uygulama, trafik güvenliğini sağlamak ve kış şartlarında meydana gelebilecek trafik kazalarının önüne geçmeyi amaçlıyor.
Yarın başlayacak uygulama, 15 Nisan'a kadar sürecek. Kış lastiği, şehirler arası yollarda yolcu ve eşya taşıyan ticari araçlarda zorunlu tutuluyor.
Özel otomobiller için yasal zorunluluk yok. Ancak uzmanlar, zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanılmasını öneriyor.
KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI NE KADAR?
2026 yılı itibarıyla kış lastiği takmama cezası 6 bin lira olarak uygulanıyor. Uygulamanın başlamasına saatler kala, lastik değişimi yapan servislerde yoğunluk yaşanıyor.
Sinop'ta lastik değişim döneminde yoğun mesai harcadıklarını ifade eden oto lastik ustası Yavuz Yılmazer, servislerinde randevu sistemi uyguladıklarını belirtti.
Muş'ta ise işletme sahibi Yasin Tuğal, "Her yıl olduğu gibi kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte lastik değişimlerinde yoğunluk başladı. Özellikle son birkaç gündür müşterilerimizin kış lastiği taktırmak için iş yerimize yoğun talebi var." diye konuştu.
LASTİK DEĞİŞTİRME ÜCRETLERİ NE KADAR?
Lastik sökme-takma işlemi 13, 14 ve 15 inç jantlar için bin 500 lira, 16 ve 17 inç jantlar için bin 750 lira, 18 inç jantlar için 2 bin lira, 19 inç jantlar için 2 bin 250 lira, 20 inç jantlar için 2 bin 500 lira, 21 inç jantlar için 3 bin lira olarak uygulanıyor.
Bir önceki sene ise 13, 14, 15 ve 16 inç jantlar için bin 300 lira ödeniyordu.
Lastik oteli ücreti ise dört lastiğin değiştirilmesi için alınan ücretle aynı düzeyde bulunuyor.