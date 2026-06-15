Araç sahiplerinin ilgilendiriyor, yüzde 4 zam geldi, herkes ödeyecek

15.06.2026 15:17

Son Güncelleme: 15.06.2026 15:23

Burak Taşçı

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Motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası primleri Temmuz ayı için yüzde 2, bazı araç gruplarında yüzde 4 oranında artırıldı.

Araç sahiplerinin ilgilendiriyor, yüzde 4 zam geldi, herkes ödeyecek
Anadolu Ajansı

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelgenin 1'inci maddesinde değişiklik yapıldı.

Araç sahiplerinin ilgilendiriyor, yüzde 4 zam geldi, herkes ödeyecek 1
Anadolu Ajansı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan değişiklikle birlikte, 2026 yılı Haziran ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan azami primler, 2026 yılı Temmuz ayı için yüzde 2 artırılarak uygulanacak.

TAKSİ, MİNİBÜS VE OTOBÜSLERDE YÜZDE 4 ARTACAK 2
Anadolu Ajansı

TAKSİ, MİNİBÜS VE OTOBÜSLERDE YÜZDE 4 ARTACAK

Taksi, minibüs (sürücü dâhil 10-17 koltuk), otobüs (sürücü dâhil 18-30 koltuk) ve otobüs (sürücü dâhil 31 ve üstü koltuk) araç gruplarında söz konusu orana yüzde 2 ilave edilecek. Böylece Temmuz ayında bu araç gruplarında azami prim artış oranı yüzde 4 oldu.

Araç sahiplerinin ilgilendiriyor, yüzde 4 zam geldi, herkes ödeyecek 3
Anadolu Ajansı

Genelgeye göre artışlar 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Araç sahiplerinin ilgilendiriyor, yüzde 4 zam geldi, herkes ödeyecek 4
Resmi Kurum