Araç sahiplerinin ilgilendiriyor, yüzde 4 zam geldi, herkes ödeyecek

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan değişiklikle birlikte, 2026 yılı Haziran ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan azami primler, 2026 yılı Temmuz ayı için yüzde 2 artırılarak uygulanacak.