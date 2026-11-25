Yıl sonunda enflasyonun yüzde 28,4 olması ihtimali göz önüne alındığında asgari ücrete de yüzde 28,4 zam yapılırsa 36 bin 49 liraya yükseliyor.

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,5 olmuştu. Asgari ücrete yüzde 29,5 oranında zam yapılırsa 8 bin 282 liralık artış yaşanacak ve yeni asgari ücret 36 bin 357 lira olacak.

Yüzde 30 zam olursa asgari ücrete 8 bin 423 lira zam yapılacak ve 36 bin 498 liraya yükselecek.

Beklentilerin üzerine olan ancak ihtimal dahilinde bulunan yüzde 35'lik zamla asgari ücret 9 bin 826 lira artarak 37 bin 900 liraya yükselmesi bekleniyor.