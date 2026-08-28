Asgari ücret zammı belli oldu. Komşuda 40 bin liraya yaklaşıyor
28.08.2026 08:19
Bulgaristan'da asgari ücrete yüzde 6,5 oranında zam yapıldı.
Bulgaristan Maliye Bakanlığı, gelecek yılın bütçelerini hazırlamak üzere bakanlıklara, belediyelere ve devlet kurumlarına verilen talimatlara göre, 2027 yılı için aylık asgari ücreti 660 Euro (yaklaşık 38 bin 500 lira) olarak öngörüyor. Bu da mevcut seviyeye göre yaklaşık yüzde 6,5'lik bir artış anlamına geliyor.
Öngörülen asgari ücret, bakanlığın 2027 yılı bütçe taslaklarının hazırlanması ve sunulmasına ilişkin talimatlarında ve ayrıca 2028-2029 yılları için güncellenmiş bütçe tahminlerinde yer alıyor.
Bakanlığın tahminlerine göre asgari ücret 2028'de 680 Euro, 2029'da ise 710 Euro olacak.
Aynı zamanda, Maliye Bakanlığı, azami sosyal güvenlik gelirinin 2027'de 2 bin 400 Euro'ya, 2028'de 2 bin 500 Euro'ya ve 2029'da 2 bin 600 Euro'ya yükseleceğini öngörüyor.
Önerilen rakamlar, Bulgaristan'ın asgari ücreti belirlemek için yeni bir mekanizma getirmeye hazırlandığı bir dönemde ortaya çıktı. Parlamento yeni sistemi geliştirmeye karar verirken, yeni mekanizma kabul edilene kadar asgari ücret 2026 yılındaki seviyesi olan 620 Euro'da kalacak.
Yeni hükümet tarafından yürürlükten kaldırılan önceki formüle göre, asgari ücret 690 Euro'ya ulaşacaktı.
Hükümet ve sosyal ortaklar, her biri eşit ağırlığa sahip dört göstergenin asgari ücretin artırılabileceği aralığı belirleyeceği bir çerçeve üzerinde anlaştılar. Ancak hükümet , işverenler ve sendikalar belirli bir asgari ücret miktarı konusunda anlaşamadılar. Bunun yerine, nihai kararı hükümete bıraktılar ve 620 ila 672 Euro arasında bir aralık üzerinde mutabık kaldılar.
Maliye Bakanlığı'nın öngördüğü 660 Euro'luk rakam bu aralıkta yer alıyor ancak üst sınırının altında kalıyor.
Yeni mekanizmanın yürürlüğe girmesi için İş Kanunu'nda değişiklikler yapılması gerekiyor.