Asgari ücret zammı belli oldu. Komşuda 40 bin liraya yaklaşıyor

Bulgaristan Maliye Bakanlığı, gelecek yılın bütçelerini hazırlamak üzere bakanlıklara, belediyelere ve devlet kurumlarına verilen talimatlara göre, 2027 yılı için aylık asgari ücret i 660 Euro (yaklaşık 38 bin 500 lira) olarak öngörüyor. Bu da mevcut seviyeye göre yaklaşık yüzde 6,5'lik bir artış anlamına geliyor.

Öngörülen asgari ücret, bakanlığın 2027 yılı bütçe taslaklarının hazırlanması ve sunulmasına ilişkin talimatlarında ve ayrıca 2028-2029 yılları için güncellenmiş bütçe tahminlerinde yer alıyor.

Bakanlığın tahminlerine göre asgari ücret 2028'de 680 Euro, 2029'da ise 710 Euro olacak.