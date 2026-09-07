Asya piyasaları karışırken teknoloji şirketleri yükselişe geçti
07.09.2026 09:56
İran'daki çatışmalardan kaynaklanan petrol fiyatlarındaki artış ve bu hafta açıklanacak olan ABD enflasyon verilerinden dolayı diğer sektörler temkinli bir bekleyişteyken teknoloji hisseleri yükseldi.
Pazartesi günü Asya borsaları karışık bir seyir izlerken, teknoloji şirketleri yükseliş gösterdi. Yatırımcılar, ABD enflasyon verilerinin açıklanacağı ve Fed'in faiz oranlarına ilişkin kararını belirleyebilecek kritik bir haftaya hazırlanıyor.
Seul ve Tokyo'daki çip üreticilerinin öncülüğünde gerçekleşen bu kazanımlar, Cuma günü ABD istihdam verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ve merkez bankasının 16 Eylül'de para politikasını sıkılaştıracağına dair beklentileri artırmasının ardından geldi.
Hafta sonu ABD ve İran arasında yaşanan karşılıklı misilleme niteliğindeki yeni askeri operasyonlar petrol fiyatlarını yükseltti ve enflasyon beklentileri üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturdu.
Temmuz ayındaki yapay zekâ bağlantılı firmaların sert düşüşünün ardından, aracı kurumlar, yüksek değerlemelerle ilgili endişelere rağmen, son yıllarda yatırılan büyük meblağların karşılığını vereceğinden emin olarak sektöre yavaş yavaş geri dönmeye başladılar.
TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE YAPAY ZEKA ETKİSİ
Son ivme, ChatGPT'nin üreticisi OpenAI'ın geçen hafta en yeni ve en güçlü yapay zeka modelini seçilmiş müşterilerine sunmaya başlayacağını ve güvenlik risklerini azaltmak için önlemler aldığını açıklamasının ardından geldi.
Şirket, Astra olarak da bilinen GPT-6'yı, on yıldır süregelen yapay genel zekâya yönelik çabaların, yani insan kadar zeki araçlar geliştirme çalışmalarının önemli bir parçası olarak görüyor.
Ayrıca Perşembe günü açıklanacak olan teknoloji devi Oracle'ın kazanç raporu da yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Bu rapor, yapay zeka patlamasının geleceğine dair yeni bir fikir edinmek için incelenecek.
Güney Kore'de Samsung ve SK Hynix sırasıyla yüzde dört ve altı oranında yükselirken, Japonya'da Kioxia, Tokyo Electron ve Advantest hisseleri yüzde beş ile 7,5 arasında değer kazandı.
Daha geniş piyasalarda, Seul yüzde üçten fazla, Tokyo ise yüzde ikiden fazla yükseldi; Taipei ise çip üreticisi TSMC'deki sıçrama sayesinde yüzde birden fazla artış gösterdi. Sidney ve Jakarta'da da kazançlar kaydedildi.
Ancak Hong Kong, Singapur, Wellington ve Manila'da borsalar düşüş gösterirken, Şanghay'da herhangi bir değişiklik olmadı.
PİYASALAR FAİZ ARTIRIMINA KARŞI TETİKTE
Avustralya merkezli küresel bir döviz aracı kurumu olan Pepperstone'dan Chris Weston, "Piyasalar yüzeyde sakin görünse de, merkez bankası toplantıları, ABD enflasyonu, Oracle'ın elde ettiği kazançlar ve Çin'in teknoloji sektöründeki akışların birleşimi, zaman ilerledikçe oynaklıkta daha anlamlı bir artış için koşulların oluştuğunu gösteriyor" dedi.
Cuma günü açıklanacak olan Ağustos ayı ABD tüketici fiyat endeksi, Fed'in önümüzdeki hafta faizleri artırıp artırmayacağına veya faizleri sabit tutacağına karar vermede kritik öneme sahip olarak görülüyor.
CME Group'un FedWatch aracı, Cuma günü açıklanan verilerin ABD ekonomisinin Ağustos ayında beklenenden çok daha fazla iş yarattığını göstermesinin ardından, faiz artırımı olasılığını yüzde 56'nın üzerinde olarak değerlendirdi.
ABD'nin en köklü özel yatırım bankalarından biri olan Brown Brothers Harriman'dan Elias Haddad, "16 Eylül'deki Fed faiz artırımı, Cuma günü açıklanacak ABD Ağustos ayı TÜFE verilerine bağlı." dedi.
Haddad, "Yüksek bir TÜFE verisi, Eylül ayında bir faiz artırımını neredeyse kesinleştirecek ve ABD dolarının güçlenmesini destekleyecektir. Daha düşük bir veri ise faiz artırımının beklemede kalması yönündeki argümanı güçlendirecektir." diyerek sözlerine eklemede bulundu.
ORTADOĞU'DA ÇATIŞMALAR DURULMUYOR
Veriler Fed'i faizleri artırmaya zorlarken, Japonya Merkez Bankası'nın önümüzdeki iki toplantısında da borçlanma maliyetlerini artıracağı yönündeki spekülasyonlar nedeniyle yen, dolara karşı geçen haftaki sağlıklı kazanımlarını korudu.
Faiz oranlarının yükseleceği ihtimali, dünya genelinde devlet tahvillerinin getirilerinin artmasına neden oldu ve bu durum, Ortadoğu savaşının sona erme belirtisi göstermeden devam ettiği bir döneme denk geliyor.
İran'ın baş müzakerecisi, son çatışmalarda Amerikan savaş gemilerine yapılan saldırıların ardından, ABD'nin daha fazla saldırısına daha sert bir yanıt verileceği tehdidinde bulundu.
Geçtiğimiz hafta ABD hava saldırılarıyla başlayan karşılıklı ateş açma olayları, altı aydır süren çatışmada yaşanan çıkmazın ortasında gerçekleşti.
Sonuç olarak Brent petrol, yüzde 0,7 artarak varil başına 96,97 dolara ulaştı; geçen hafta ise yaklaşık yüzde 8 yükselmişti. ABD ham petrolü ise yüzde 0,8 artarak varil başına 92,24 dolara çıktı.