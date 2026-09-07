Asya piyasaları karışırken teknoloji şirketleri yükselişe geçti

Son ivme, ChatGPT'nin üreticisi OpenAI'ın geçen hafta en yeni ve en güçlü yapay zeka modelini seçilmiş müşterilerine sunmaya başlayacağını ve güvenlik risklerini azaltmak için önlemler aldığını açıklamasının ardından geldi.

Şirket, Astra olarak da bilinen GPT-6'yı, on yıldır süregelen yapay genel zekâya yönelik çabaların, yani insan kadar zeki araçlar geliştirme çalışmalarının önemli bir parçası olarak görüyor.

Ayrıca Perşembe günü açıklanacak olan teknoloji devi Oracle'ın kazanç raporu da yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Bu rapor, yapay zeka patlamasının geleceğine dair yeni bir fikir edinmek için incelenecek.

Güney Kore'de Samsung ve SK Hynix sırasıyla yüzde dört ve altı oranında yükselirken, Japonya'da Kioxia, Tokyo Electron ve Advantest hisseleri yüzde beş ile 7,5 arasında değer kazandı.

Daha geniş piyasalarda, Seul yüzde üçten fazla, Tokyo ise yüzde ikiden fazla yükseldi; Taipei ise çip üreticisi TSMC'deki sıçrama sayesinde yüzde birden fazla artış gösterdi. Sidney ve Jakarta'da da kazançlar kaydedildi.

Ancak Hong Kong, Singapur, Wellington ve Manila'da borsalar düşüş gösterirken, Şanghay'da herhangi bir değişiklik olmadı.