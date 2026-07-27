ATM'leri kaldırmıştı, şimdi de şubelerini kapatıyor. Dev bankadan yeni hamle
27.07.2026 10:42
Türkiye'de uzun yıllardır faaliyet gösteren banka şube kapatmaya devam ediyor.
Anadolu Ajansı
Türkiye'de 19 şubesiyle hizmet veren dünyanın en büyük bankası Çinli ICBC, 5 şubesini kapatma kararı aldı.
Banka 3 şubesini ise diğer şubeleriyle birleştirdi.
Anadolu Ajansı
Türkiye'de kısıtlı şubesiyle hizmet veren banka, genel olarak büyük projelere kredi sunuyor. ICBC'nin dünya çapınca milyonlarca müşterisi bulunuyor.
Banka geçtiğimiz ay da ATM kullanımını sonlandırmıştı.