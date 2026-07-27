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ATM'leri kaldırmıştı, şimdi de şubelerini kapatıyor. Dev bankadan yeni hamle

27.07.2026 10:42

NTV - Haber Merkezi

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Türkiye'de uzun yıllardır faaliyet gösteren banka şube kapatmaya devam ediyor.

ATM'leri kaldırmıştı, şimdi de şubelerini kapatıyor. Dev bankadan yeni hamle
Anadolu Ajansı

Türkiye'de 19 şubesiyle hizmet veren dünyanın en büyük bankası Çinli ICBC, 5 şubesini kapatma kararı aldı.

 

Banka 3 şubesini ise diğer şubeleriyle birleştirdi.

ATM'leri kaldırmıştı, şimdi de şubelerini kapatıyor. Dev bankadan yeni hamle 1
Anadolu Ajansı

Türkiye'de kısıtlı şubesiyle hizmet veren banka, genel olarak büyük projelere kredi sunuyor. ICBC'nin dünya çapınca milyonlarca müşterisi bulunuyor.

 

Banka geçtiğimiz ay da ATM kullanımını sonlandırmıştı.

HANGİ ŞUBELER KALDI? 2
Anadolu Ajansı

HANGİ ŞUBELER KALDI?

ICBC Bank'ın Adana, Altunizade, Ankara, Antalya, Bakırköy, Bursa, İzmir, Kozyatağı, Merkez Maslak, Söğütözü ve Taksim şubeleri faaliyet gösteriyor. Bankanın toplamda 11 şubesi kaldı.