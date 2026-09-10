AVM'lerde mağazaları vardı. Konkordato ilan etti

Türkiye'de faaliyetlerini yürütemeyecek hale gelen, finansal darboğaza düşen, borç içinde olan ve ödeme yapamayan şirketler iflastan önce son çıkış olarak bilinen konkordatoya başvuruyor.

Alışveriş merkezlerinde mağazaları bulunan ve bebek tekstili ürünleri üreten 20 yıllık marka da konkordato ya başvurdu.