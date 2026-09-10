AVM'lerde mağazaları vardı. Konkordato ilan etti
10.09.2026 08:45
Finansal darboğaza giren şirketler konkordatoya başvurarak iflastan önce son çıkış haklarını kullanmaya devam ediyor.
Türkiye'de faaliyetlerini yürütemeyecek hale gelen, finansal darboğaza düşen, borç içinde olan ve ödeme yapamayan şirketler iflastan önce son çıkış olarak bilinen konkordatoya başvuruyor.
Alışveriş merkezlerinde mağazaları bulunan ve bebek tekstili ürünleri üreten 20 yıllık marka da konkordatoya başvurdu.
İstanbul merkezli İdil Bebe Tekstil İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, Uygun Bebe Mağazacılık İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ile şirket yöneticileri Bade Uygun, Mevlüde Uygun, Bisera Çömcüoğlu hakkında İstanbul 2'nci Asliye Ticaret Mahkemesi 3 aylık geçici konkordato mühleti kararı verildiğini duyurdu.
KONKORDATO KOMİSERLERİ ATANDI
Mahkeme, konkordato komiseri olarak Bağımsız Denetçi Halil İbrahim Karayıldırım, SMMM Eyüp Yüksel Mutlu ve Hukukçu Birce Arslandoğan'ın atanmasına karar verdi.
ALACAKLI OLANLARA UYARI YAPILDI
Konkordato davasına itiraz eden alacaklılar, 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile mahkemeye müracaat ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürerek konkordato talebinin reddini isteyebilecekler.
VERGİ ÇIKMIYOR
İdil Bebe Tekstil ve Uygun Bebe Mağazacılık'ın vergi levhası sorgulandığında 2024 ve 2025 yıllarında matrahsız olduğu, başka bir deyişle, giderlerinin gelirlerinden fazla olmasından dolayı zarar ettiği ortaya çıktı.