Avrupa Birliği'nin baskıları artıyor, Rusya'nın gizli filosu büyüyor

Rusya, önümüzdeki yıl yürürlüğe girecek olan Avrupa Birliği'nin (AB) sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatına yönelik yasağı öncesinde, ikinci el gemiler ve ilk yerli yapım tankerlerini de ekleyerek, doğalgaz taşıyan gemilerden oluşan gizli filosunu sessizce genişletiyor.

Denizcilik veri şirketi Windward'a göre, son altı ayda en az sekiz adet ikinci el LNG tankeri satıldı ve daha sonra Rus kargolarını taşımak için kullanıldı. Bu da filonun büyüklüğünü, Rusya'nın Zvezda tersanesinde inşa edilen iki yeni gemi de dahil olmak üzere 25 gemiye çıkarıyor.

Financial Times 'in haberine göre, büyüyen filo, Moskova'nın 2027'de kısıtlamalar sıkılaştığında bile doğalgaz sevkiyatına devam etmesini sağlayacak. Bu durum, Rusya'nın Batı yaptırımlarından kaçınmak için kullandığı gizli petrol tankerleri filosu ile benzerlik taşıyor. Avrupa, Kremlin'in Ukrayna'daki savaşını finanse etmesine yardımcı olan fosil yakıt gelirlerini azaltmak amacıyla kademeli olarak sıkılaşan kısıtlamalar getirdi.

Yeni Enerji Geliştirme Merkezi'nde kıdemli araştırmacı olan Irina Mironova, "Petrol kaçakçılığı konusunda İran ve Venezuela'da emsaller vardı. Ancak yaptırım uygulandığı zamana kadar hiçbir ülke gaz üretiminde bu teknolojik ilerleme seviyesine ulaşmamıştı." diyerek bunun eşi benzeri görülmemiş bir olay olduğunu da sözlerine ekledi.