Avrupa merkez bankacıları endişeli, ABD ile gerilim artabilir
30.08.2026 17:03
Fed yetkilileri, yedek mekanizmalarının müdahalesinden rahatsız olan Avrupalı bankacılara güven aşılamaya çalışsa da, gelecekteki politika değişikliklerine karşı garanti veremeyeceklerini belirtti.
Görüşmelere tanık olan kaynaklara göre, Avrupa merkez bankacıları, ABD'li mevkidaşlarıyla yaptıkları yıllık toplantıdan, küresel işbirliğindeki uzun süredir devam eden normların bozulmadan kaldığı konusunda ikna olmadılar ve Washington ile zaten gergin olan ilişkilerde daha fazla karışıklığın yaşanabileceğinden endişe duyuyorlar.
Fed'in yetkilileri, bu hafta muhataplarının endişelerini gidermek için ellerinden gelenin en iyisini yaparak tüm taahhütlerini yerine getireceklerine söz verdiler.
Ancak, merkez bankası ile yönetim arasındaki ayrılık göz önüne alındığında, Kansas City Fed'in yıllık Jackson Hole Ekonomik Sempozyumu'nun kulislerinde bulunan altıdan fazla yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın ani politika değişikliklerine karşı hiçbir garanti veremeyeceklerini söyledi.
İsimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililer, ABD Hazine Bakanlığı'nın Japon yenini desteklemek ve uzun vadeli ABD borçlanma maliyetlerini düşürmek için yaptığı son müdahalelerin, daha fazla müdahale ve normlardan sapmanın habercisi olmasından dolayı özellikle endişe verici olduğunu belirtti.
AVRUPALI YETKİLİLER YEN İŞLEMLERİNDEN ŞİKAYETÇİ
1 Ağustos'taki yen işleminden sonra, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Hazine'nin Japon para birimi karşılığında euro sattığını doğruladı ve bölgedeki merkez bankalarına bu hamlenin sadece kaynakların yeniden tahsisinden ibaret olduğunun güvencesini verdiğini belirtti. Cuma günü ise Bessent, yen satın almak için kullanılan döviz varlıklarının Hazine'nin Döviz İstikrar Fonu'ndan geldiğini söyledi.
Ancak kaynaklara göre, Avrupalı yetkililer özellikle ABD'nin euro satışlarının işlemin bir parçası olduğuna dair alışılagelmiş ön bilgilendirmeyi yapmamasından rahatsız oldular.
Bu durumu sinir bozucu bulduğunu belirten bir yetkili, "Her zaman telefonu açıp önceden haber verirlerdi. Bu olaydan çıkardığım mesaj, ABD'nin istediği her şeyi yapabileceğini düşünmesi." diye yorumda bulundu.
Diğerleri ise daha hoşgörülü davranarak işlemin fazla sıra dışı olduğunu ve bağışlanabilecek bir dikkatsizlik olabileceğini söyledi.
Avrupa Merkez Bankası ve Fed sözcüleri konuyla ilgili herhangi bir yorum yapmaktan kaçındı.
Bir ABD yetkilisi, ABD-Japonya müdahalesinin yenin düzensiz hareketlerine karşı koymak ve küresel finans piyasalarında istikrarı desteklemek amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.
"Bu, başka kimseye yönelik değildi," diyen yetkili, "Hazine Bakanlığı, uluslararası muhataplarımızla yakın ve sürekli iletişim halindedir, ancak bu görüşmelerin operasyonel detayları hakkında yorum yapmıyoruz." dedi.
BORÇ GERİ ALIMINA İLİŞKİN ENDİŞELER
Kaynaklar ayrıca, Bessent'in daha uzun vadeli tahvillerin geri alımını artırma planının (bu işlemlerin daha kısa vadeli tahvillerin ihraç edilmesiyle finanse edilmesi gerekebilir) Avrupa merkez bankaları için de bir endişe kaynağı olduğunu, çünkü yen alımı gibi bunun da yönetimin borçlanma maliyetlerini sınırlamak için alışılmadık önlemler almaya istekli olduğunu gösterdiğini belirtti.
"Bu müdahaleler normalde sadece geçici bir rahatlama sağlıyor," diyen ikinci bir kaynak, "Ancak endişeler açıkça artıyor. Peki sırada ne var? Fed'e piyasadan tahvil almaya başlaması için baskı mı yapacaklar?" dedi.
Fed, seçilmiş yönetimden bağımsız olarak bu görevi yerine getiren tek ABD para politikası belirleme organı olsa da, kaynaklar Trump'ın kendi iradesini kabul ettirmek için olağanüstü çabalara girmeye hazır olduğunu gösterdiğini belirtti.
Yetkililerin endişesi, bunun ABD'nin çok ötesine uzanacak piyasalarda büyük bir karışıklığa yol açabileceğiydi.
ABD'li yetkili, daha önce yapılan açıklamaları tekrarlayarak, uzun vadeli tahvil geri alımlarının artırılmasının, Hazine'nin yüksek kaliteli geri alım teklifleri aldığı uzun vadeli sektörlerde daha fazla likidite sağlamayı amaçladığını belirtti.
"Bunlar para politikası ya da faiz oranlarına üst sınır getirme çabası değil," dedi yetkili.
Ancak Perşembe günü, bir ABD Hazine Bakanlığı yetkilisi gazetecilere, Hazine'nin uzun vadeli tahvil getirilerini düşürmeye odaklandığını çünkü bu getirilerin bakanlığın adil değer olarak gördüğü seviyenin üzerine çıktığını söylemişti.
TAKAS HATLARI RİSK ALTINDA MI?
Bazı kaynaklara göre, Avrupalıların endişelerinden bir diğeri de, siyasi müdahalenin sonunda Fed'in dünyanın en büyük merkez bankalarına sağladığı ve küresel finansal istikrarın temel taşı olarak kabul edilen dolar likidite desteklerini etkileyebileceğiydi.
Bu takas hatları, dünyanın dört bir yanındaki ticari bankaların, özellikle finansal kriz anlarında, ABD dolarına erişimlerini sürdürmelerini sağlıyor.
Fed, bu mekanizmayı her yıl yeniliyor; çünkü bunun aslında ABD çıkarlarını ve piyasalarını koruduğuna inanıyor, zira küresel piyasalarda çalkantı anlarında yurtdışındaki bankalar aksi takdirde ABD tahvillerini satmak zorunda kalabilirler.
"Ancak bu yönetimde akılcılık her zaman galip gelmiyor," dedi üçüncü bir kaynak. "En yakın müttefikleriyle misilleme amaçlı ticaret politikaları izlediklerinde, Trump 'Bakın, bizi dolandırıyorlar' diyebilir ve takas hatları bir gecede ortadan kalkabilir."
Kaynaklar, bu destek mekanizmalarının tehlikede olduğuna dair en ufak bir işaret bile olmadığını ve bunların değişmeden kalmasını beklediklerini söyledi. Takas hatları, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin kendisi tarafından yetkilendiriliyor ve yönetim tarafından değil, yalnızca Fed tarafından işletiliyor.
"Fed tesisleri ve takas hattı düzenlemeleriyle ilgili kararlar Fed'e aittir" diyen Hazine yetkilisi, "Hazine'nin yen işlemleri veya borç geri alımlarıyla ilgili olarak açıkladığı hiçbir şey bunun aksini göstermiyor." diyerek sözlerine eklemede bulundu.
WARSH KÜRESEL İLİŞKİLERİ İYİLEŞTİRME ÇABASINDA
Yetkili, Bessent'in önümüzdeki günlerde Kuzey Carolina'daki Asheville'de G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarıyla finansal istikrar konularını görüşmeyi dört gözle beklediğini ve İran'ı izole etme, büyümeyi teşvik etme ve küresel dengesizlikleri azaltma konusunda yönetimin gündemini daha da ileriye taşımayı hedeflediğini sözlerine ekledi.
Kaynaklara göre, Fed Başkanı Kevin Warsh göreve başlamasının üzerinden bir aydan biraz fazla bir süre geçtikten sonra Avrupa'ya bir gezi düzenledi ve oradaki yetkililerle iyi ilişkiler kurmak için büyük çaba sarf ederek çoğunlukla olumlu bir izlenim bıraktı.
Warsh, Fed başkanı olarak ilk Jackson Hole konferansında, Kanada Merkez Bankası Başkanı Tiff Macklem ile de geleneksel bir fotoğraf çektirdi. Bu hareket, Trump'ın Kanada ile arasındaki gerilimi tırmandıran ve giderek sertleşen bir ticaret savaşına girdiği bir dönemde küçük ama yine de göze çarpan bir jest olarak dikkat çekti.