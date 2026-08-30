Avrupa merkez bankacıları endişeli, ABD ile gerilim artabilir

Kaynaklar ayrıca, Bessent'in daha uzun vadeli tahvillerin geri alımını artırma planının (bu işlemlerin daha kısa vadeli tahvillerin ihraç edilmesiyle finanse edilmesi gerekebilir) Avrupa merkez bankaları için de bir endişe kaynağı olduğunu, çünkü yen alımı gibi bunun da yönetimin borçlanma maliyetlerini sınırlamak için alışılmadık önlemler almaya istekli olduğunu gösterdiğini belirtti.

"Bu müdahaleler normalde sadece geçici bir rahatlama sağlıyor," diyen ikinci bir kaynak, "Ancak endişeler açıkça artıyor. Peki sırada ne var? Fed'e piyasadan tahvil almaya başlaması için baskı mı yapacaklar?" dedi.

Fed, seçilmiş yönetimden bağımsız olarak bu görevi yerine getiren tek ABD para politikası belirleme organı olsa da, kaynaklar Trump'ın kendi iradesini kabul ettirmek için olağanüstü çabalara girmeye hazır olduğunu gösterdiğini belirtti.

Yetkililerin endişesi, bunun ABD'nin çok ötesine uzanacak piyasalarda büyük bir karışıklığa yol açabileceğiydi.

ABD'li yetkili, daha önce yapılan açıklamaları tekrarlayarak, uzun vadeli tahvil geri alımlarının artırılmasının, Hazine'nin yüksek kaliteli geri alım teklifleri aldığı uzun vadeli sektörlerde daha fazla likidite sağlamayı amaçladığını belirtti.

"Bunlar para politikası ya da faiz oranlarına üst sınır getirme çabası değil," dedi yetkili.

Ancak Perşembe günü, bir ABD Hazine Bakanlığı yetkilisi gazetecilere, Hazine'nin uzun vadeli tahvil getirilerini düşürmeye odaklandığını çünkü bu getirilerin bakanlığın adil değer olarak gördüğü seviyenin üzerine çıktığını söylemişti.