Avrupa Merkez Bankası, enflasyondaki sıçramayı önlemek için faiz oranlarını yükseltti
10.09.2026 16:49
Ortadoğu'daki çatışmaların ve petrol fiyatlarındaki artışın enflasyon korkularını körüklemesiyle Avrupa Merkez Bankası, temel faiz oranını yüzde 2,5'e yükseltti.
Avrupa Merkez Bankası (ECB), İran savaşı nedeniyle tetiklenen enerji kaynaklı enflasyon artışını dizginlemek amacıyla bu yıl ikinci kez faiz oranlarını yükseltti.
Ağustos sonundan bu yana iki tarafın da gerçekleştirdiği saldırılar, bir aylık göreceli sakinliği alt üst etti; ABD ve İran askerleri, nakliye ve enerji varlıklarına saldırdı. Bu durum, petrol fiyatlarını varil başına 100 doların üzerine çıkardı ve yakıt ithal eden Euro bölgesinde fiyat artışları dalgasıyla ilgili korkuları yeniden canlandırdı.
Avrupa Merkez Bankası, enflasyonun bir süre daha yüzde 2'lik hedefin üzerinde kalmasının beklendiğini belirterek, politika faizini yüzde 2,25'ten yüzde 2,50'ye yükseltti.
ECB yaptığı basın açıklamasında, "Ortadoğu'daki çatışma enflasyon baskısını artırmaya devam ediyor ve enflasyonun uzun bir süre hedef seviyenin oldukça üzerinde kalması bekleniyor." diye belirtti.
DAHA YÜKSEK BÜYÜME VE ENFLASYON BEKLENTİLERİ
Euro para birimini kullanan 21 ülkenin merkez bankası da, ekonominin beklenenden daha fazla direnç göstermesi ve yüksek yakıt maliyetlerinin diğer fiyatlar üzerindeki etkisini yansıtarak, büyüme ve enflasyon tahminlerinin bazılarını yukarı yönlü revize etti.
Avrupa Merkez Bankası, enflasyonun bu yıl yüzde 3,0, gelecek yıl yüzde 2,5 ve 2028'de yüzde 2,1 olacağını öngörüyor.
Ancak Perşembe gününe ait tahminlerin, özellikle birçok Avrupa ülkesinin ısınma için kullandığı doğalgazda yaşanan son enerji fiyat artışını tam olarak yansıtması olası değil.
Köklü İngiliz bankası Barclays konuyla ilişkili notunda, "Bu özellikle önemlidir çünkü doğalgaz fiyat şokları petrol fiyat şoklarına göre daha yavaş yayılırken, enerji dışı enflasyon üzerinde daha büyük ve daha kalıcı etkiler yaratırlar." diye belirtti.
PİYASALAR DAHA FAZLA ZAM ÖNGÖRÜYOR
Finans piyasaları bu yıl bir faiz artırımı daha, ardından gelecek yıl bir veya iki faiz artırımı daha fiyatlıyor.
Ekonomistler ise bunun aksine, Perşembe günkü hamlenin şimdilik Avrupa Merkez Bankası'nın son hamlesi olabileceğini düşünüyorlar, ancak sayıları giderek artan ekonomist tahminlerine göre daha fazla sıkılaştırmaya ihtiyaç duyulabileceğine dair riskler fazlalaşabilir.
Avrupa Merkez Bankası, gelecekteki adımlarına dair herhangi bir ipucu vermedi, sadece kararların gelen verilere dayanacağı yönündeki standart söylemini tekrarladı.
Yatırımcılar, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın düzenleyeceği olağan basın toplantısında ipuçları arayacaklar.
İtalyan varlık yönetimi şirketi Generali Investments'ın kıdemli ekonomisti Martin Wolburg, "Başkan Lagarde'ın şahinvari tavrını sürdüreceğini ve daha fazla sıkılaştırmaya kapıyı açık bırakacağını bekliyoruz." diyerek açıklamada bulundu.
LAGARDE'IN GELECEK HEDEFLERİ MERAK EDİLİYOR
Lagarde'a, karar sonrası düzenleyeceği basın toplantısında, 31 Ekim 2027'ye kadar sürmesi planlanan Avrupa Merkez Bankası başkanlığı dönemi hakkında sorular sorulması muhtemel.
Kendisi defalarca Dünya Ekonomik Forumu'nun liderliğiyle ilişkilendirildi ve Temmuz ayında gelecek yılki Fransa cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası sırasında bir şekilde Avrupa değerlerini savunma arzusunu dile getirdi.
O ayın ilerleyen günlerinde, bunun Avrupa Merkez Bankası'ndan erken ayrılmak anlamına gelip gelmediği sorulduğunda Lagarde sadece şunu söyledi: "2027'den önce benden kurtulamazsınız."
Geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası yönetim kurulu üyesi Isabel Schnabel'in Uluslararası Para Fonu'na katılmak için görüşmelerde bulunduğunu öne süren bir rapor , Euro Bölgesi merkez bankasının üst yönetiminde bir değişikliğin habercisi olabilir.