Avrupa Merkez Bankası, enflasyondaki sıçramayı önlemek için faiz oranlarını yükseltti

Finans piyasaları bu yıl bir faiz artırımı daha, ardından gelecek yıl bir veya iki faiz artırımı daha fiyatlıyor.

Ekonomistler ise bunun aksine, Perşembe günkü hamlenin şimdilik Avrupa Merkez Bankası'nın son hamlesi olabileceğini düşünüyorlar, ancak sayıları giderek artan ekonomist tahminlerine göre daha fazla sıkılaştırmaya ihtiyaç duyulabileceğine dair riskler fazlalaşabilir.

Avrupa Merkez Bankası, gelecekteki adımlarına dair herhangi bir ipucu vermedi, sadece kararların gelen verilere dayanacağı yönündeki standart söylemini tekrarladı.

Yatırımcılar, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın düzenleyeceği olağan basın toplantısında ipuçları arayacaklar.

İtalyan varlık yönetimi şirketi Generali Investments'ın kıdemli ekonomisti Martin Wolburg, "Başkan Lagarde'ın şahinvari tavrını sürdüreceğini ve daha fazla sıkılaştırmaya kapıyı açık bırakacağını bekliyoruz." diyerek açıklamada bulundu.